Estacions meteorològiques d'arreu de Catalunya han registrat rècords de calor durant la primavera. Una anàlisi de l'ACN amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) revela que el número de dies entre el 21 de març i el 20 de juny en què s'han superat els 30ºC ha estat superior a cap registre anterior a municipis com ara Lleida (Segrià), en 35 ocasions, o a Artés, 34 vegades. Les jornades considerades com a 'dies d'estiu' perquè la temperatura mitjana ha superat els 25ºC també han arribat a xifres rècord, amb marques com les 10 de l'Aldea (Baix Ebre) o les 8 de Rellinars (Vallès Occidental). D'altra banda, Barcelona ha registrat 24 nits tropicals durant la primavera, i ha superat màxims com a mínim des del 1995.

Un total de 15 de les 17 estacions meteorològiques automàtiques representatives de tota la geografia del país que s'han analitzat han trencat registres històrics des de l'inici de la sèrie històrica, que varia en cada cas però oscil·la en la gran majoria dels casos entre els anys 1995 i 2006. En 14 d'elles, hi ha hagut més dies amb pics de temperatura superiors als 30ºC que en cap altra primavera anterior.

40ºC en primavera, mai registrats abans a Lleida i Girona

En el cas de Lleida, amb dades de diverses estacions que es remunten al 1998, mai s'havien superat les 30 jornades amb els termòmetres tan enfilats, però durant la primavera del 2022 s'ha arribat als 35 dies. A més, s'ha superat la temperatura màxima històrica en aquesta estació de l'any, amb els 41,9ºC del 16 de juny. A municipis com ara Artés, amb dades des del 2006, es dona la mateixa circumstància, amb 33 dies sobrepassant els 30ºC i superant el màxim històric primaveral, amb els 40,9ºC el mateix dia.

A Girona la calorada durant l'estació que ha acabat aquesta setmana ha dut el termòmetre a superar els 30ºC en 23 dies, superant registres del 2003 i el 2017, dos anys amb primaveres especialment càlides. Mai des del 2001 en el mateix període s'havien arribat als 40,8ºC que es van registrar el 17 de juny.

A Vielha (Vall d'Aran) s'han superat els 30ºC en 12 ocasions, el doble que la marca més alta fins aquest any. I, des de l'inici dels registres el 1996, mai s'havia arribat als 34,8ºC del 18 de juny passat. La mateixa tendència es repeteix a altres punts del Pirineu, ja que a La Seu d'Urgell (Alt Urgell) ha pujat el termòmetre per sobre dels 30ºC 24 dies, amb una punta de 38ºC.

A Sant Pere de Ribes (Garraf) i Sabadell (Vallès Occidental) s'ha arribat als 30ºC un total de 16 vegades des del 21 de març al 20 de juny, cosa que tampoc havia passat des de, com a mínim, el 1999 i el 2008 respectivament, amb màximes històriques de 36,8ºC en els dos casos. Nulles (Alt Camp) i Rellinars (Vallès Occidental), en 16 i 24 ocasions, també s'han vist afectades per una calor inusual, així com Cardona (Bages), 31 vegades, i Cabrils (Maresme), en 7 jornades.

Els dies d'estiu en primavera, cada vegada més freqüents

El número de 'dies d'estiu', és a dir, les jornades en què la temperatura mitjana queda per sobre dels 25ºC, també han estat de rècord aquesta primavera en 11 de les 17 estacions analitzades. Al barri del Raval de Barcelona ha succeït en 12 ocasions, de les quals en una es va passar de 30ºC de mitjana. A l'Observatori Fabra, també de la capital catalana, s'han detectat 10 'dies d'estiu', més que cap altre any des de, com a mínim, 1995.

A Vielha van tenir el seu primer 'dia d'estiu' primavera des de com a mínim fa 26 anys el 18 de juny d'aquest any, i a Lleida, en 13 ocasions, també van superar el rècord anterior, que datava del 2017. Mai s'havia arribat a una temperatura mitjana per sobre dels 29ºC, però el 15 de juny la xifra es va enfilar als 30,6ºC. Sant Pere de Ribes i Rellinars també trenquen sostres, amb 8 dies d'estiu abans del solstici, així com l'Aldea (10), Cardona (6) i La Seu d'Urgell (2).

Nits tropicals i tòrrides a Barcelona

A Barcelona també s'observa una altra tendència a l'alça durant la primavera de nits tropicals, és a dir, dies en què el termòmetre mai baixa dels 20ºC, una dinàmica no tan clara en altres punts. Al Raval, amb dades des del 2006, 24 de les 92 nits entre el 21 de març i el 20 de juny van ser tropicals, superant en 10 la màxima fins aquest any. A més, una de les nits, la del 16 al 17 de juny, va ser de fet tòrrida (27,1ºC), és a dir, amb el termòmetre permanentment per sobre dels 25ºC. A l'Observatori Fabra també es va registrar un rècord des del 1995, amb 12 nits tropicals, una de les quals tòrrida (27,4ºC, la mateixa nit que al Raval).

A l'Aldea i Rellinars, en 10 i 2 ocasions respectivament, així com a Lleida, en tres jornades, també s'ha superat la màxima de nits tropicals de primavera fins al moment. A la majoria d'estacions observades a l'interior del país no s'han arribat a rècords en aquest aspecte, ja que els termòmetres solen caure de manera més significativa quan es fa fosc.

La costa tarragonina i l'Empordà, amb registres alts però sense molts rècords

Tarragona també ha viscut més nits tropicals que mai des de l'inici de la sèrie històrica el 2009, en 7 ocasions. Amb tot, és l'únic rècord tant de la ciutat, com també de Torredembarra (Tarragonès), l'altre municipi de la costa tarragonina analitzat. Els dos municipis han tingut sis 'dies d'estiu' i, mentre que la primera ha tingut pics de més de 30ºC en cinc dies, només ha estat el cas en una ocasió en la segona.

A Roses (Alt Empordà), la calorada també s'ha fet notar, amb 16 dies de temperatures superant els 30ºC. Es tracta del segon registre més alt des del 1996 després dels 24 dies del 2003. El municipi ha viscut sis nits tropicals i vuit 'dies d'estiu'.