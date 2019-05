Consens a Santpedor per obrir Cal Jorba i la Torre de l'Aigua

Els candidats de Santpedor estan d'acord en que una de les prioritats dels proper mandat ha de ser obrir la finca de Can Jorba., ara de propietat privada i a l'interior de la qual s'hi troba la Torre de l'Aigua, que va projectar l'arquitecte Puig i Cadafalch i és un dels elements característiques de l'urbanisme en aquest municipi. El cap de setmana, Ràdio Santpedor va organitzar un debat amb els cinc candidats, amb més consens que no pas discrepàncies.

L'alcalde i candidat d'ERC, Xavier Codina, va assegurar que estan en converses amb els propietaris per aconseguir una cessió anticipada de l'espai, demanda en què han coincidit els alcaldables de Junts per Santpedor, Antoni Puiggròs, i de la CUP, Aniol Vila. El de Progrés Municipal, Ferran Tarazona, va posar l'accent en reformar el Paller i millorar la zona esportiva, mentre que el de Santpedor en Comú Podem (SeCP) es fixa com a prioritat acabar la reforma de Cal Clarassó.

Junts per Santpedor va remarcar que volen actuar sobre l'accés del poble desenvolupant la rotonda que el Pla d'ordenació urbanístic preveu, un problema que també ERC i la CUP va assenyalar com a prioritari de resoldre. El de SeCP plantejava recuperar el projecte d'un tren-tramvia que connecti Santpedor amb Manresa i altres municipis del Bages.

En l'àmbit social, l'habitatge va ser una de les mancances que més van remarcar els candidats, Vila i Puig. I Codina van llançat la proposta de cedir dos terrenys per construir-hi habitatge gestionat per una cooperativa. La CUP va fer bandera de la seva iniciativa de municipalitzar la gestió de la llar d'infants d'Els Gallerets, en què coincidien tant Puiggròs com Tarazona i Puig.

Finalment, sobre festes, els cupaires han llançat la proposta d'impulsar una consulta sobre la continuïtat de les vaquetes aquest proper mandat. Progrés Municipal i els comuns hi donen suport mentre que els republicans ho condicionen a una recollida de signatures.