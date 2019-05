? Una de les principals novetats de les eleccions de diumenge a Moià és que els veïns podran escollir entre quatre candidatures. És el doble que fa quatre anys, ja que llavors només hi van concórrer AraMoià-ERC i CiU, la qual cosa deixava clar ja abans del pas per les urnes que hi hauria un govern amb majoria absoluta. Enguany, doncs, hi ha més camí cap a la pluralitat.