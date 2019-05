ERC pretén millorar el Congost i fer nous camps de gespa artificial

La millora de les instal·lacions del Congost centra una part important del projecte d'Esquerra en l'àmbit esportiu. En concret, la formació republicana proposa una posada al dia de la pista d'atletisme, amb la renovació del tartan –que està molt malmès– i del mobiliari esportiu, per tal que la instal·lació ofereixi unes bones condicions per a la pràctica esportiva i l'estadi pugui ser homologat per acollir competicions oficials.

En el programa també es recull la necessitat de millorar el pavelló del Nou Congost: «Canviarem el paviment de parquet, modernitzarem les instal·lacions –prioritzant els aspectes de seguretat i l'eficiència energètica en el sistema d'il·luminació, ventilació i il·luminació– i estudiarem la seva ampliació per adaptar-lo als requisits de l'ACB i a d'altres possibles esdeveniments», va detallar l'alcaldable Marc Aloy.

Esquerra també es fixa com a objectiu avançar en la introducció de la gespa artificial als camps de futbol dels barris, que s'haurà de fer de manera gradual.