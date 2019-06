Junts per Manresa reitera que considera «legítim i just» compartir l'alcaldia

Junts per Manresa insisteix en un comunicat emès ahir que compartir l'alcaldia seria «el més just, legítim i responsable» i suposaria respectar els 9.109 manresans i manresanes que van apostar pel projecte i lideratge de l'alcalde Valentí Junyent.

D'aquesta manera vol fer valer «l'empat» i insta ERC a afrontar la negociació del pacte per formar un nou govern municipal pel període 2019-2023, partint de la base d'una alcaldia compartida.

Malgrat els resultats de les eleccions generals, quan Es-querra Republicana va superar Junts per 4.800 vots a Manresa, i del desgast natural que provoca governar durant 8 anys, la formació subratlla que «només es va quedar a 10 vots de ser la força més votada, d'un cens de 52.775 persones».



Mil vots més

A més a més, va augmentar més de 1.000 vots respecte de les dar-reres municipals i va empatar amb ERC en nombre de regidors.

Per tant, considera que els resultats «són bons» i que els manresans i les manresanes en conjunt van votar per «continuar transformant la ciutat, compartint el govern i el lideratge».

Junts per Manresa està disposat a negociar un govern estable, sempre que, «l'empat tècnic que va reflectir les urnes, es traslladi en l'acord per una alcaldia compartida».

El número 1 de la candidatura, Valentí Junyent, assegura que té «més força i il·lusió que mai» de seguir treballant de valent per la ciutat. I deixa clar que no renunciaria a liderar el projecte de Junts per Manresa, sigui al govern o a l'oposició. Els assistents van aplaudir la seva decisió i el seu compromís.