Les Fonts del Llobregat s'han pogut tornar a veure aquest cap de setmana amb un cabal important després de setmanes marcades per la manca de precipitació. Les pluges dels darrers dies han permès captar espectaculars imatges com la del vídeo, a l'origen del riu a Castellar de n'Hug. De fet, el temporal ha permès que els embassaments del sistema Ter-Llobregat arribin a 150 hm3, segons dades publicades aquest dilluns per l'Agència Catalana de l'Aigua, que reflecteixen els nivells d'aquest diumenge.