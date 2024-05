Els embassaments del sistema Ter-Llobregat arriben a 150 hm3, el 24,6% de la seva capacitat

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat han arribat a 150 hm3, segons dades publicades aquest dilluns per l'Agència Catalana de l'Aigua, que reflecteixen els nivells d'aquest diumenge. El volum d'aigua d'aquests pantans (Sau-Susqueda, la Baells, Sant Ponç i la Llosa del Cavall) no ha parat de créixer des de les pluges del cap de setmana passat i ja és del 24,57%. Pel que fa al conjunt de les conques internes, han arribat al 23,5%, cinc punts més que fa una setmana. Es tracta del nivell més alt des del setembre de l'any passat, fa vuit mesos. L'embassament de la Baells, que ha passat del 26,1% al 37,21% en una setmana, ha fet el salt percentual més gran, seguit de Sau (del 2,3% al 12,73%).

Tant la Baells com Sau continuen anant a l'alça, mentre que altres pantans ja s'han estabilitzat després de registrar augments en volum just després de les pluges d'ara fa una setmana. És el cas de la Llosa del Cavall, que se situa en el 23,82% en l'última actualització, superant el 20% de finals d'abril, o el de Foix, que arriba al 65,37%, cinc punts més que fa deu dies. El de Darnius Boadella també ha experimentat una evolució similar, amb un augment de l'11% al 16,19%, on ara s'està estabilitzant.

D'altres embassaments pràcticament no han vist créixer el seu volum malgrat les pluges recents, com ara el de Susqueda (26,49%), el de Siurana (2,7%), el de Sant Ponç (32,38%) i el de Riudecanyes (2,61%).

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat –així com el conjunt– segueixen allunyant-se així del 18,9% de reserves registrats fa encara no una setmana, i agafant distància respecte el llindar dels 100hm3 (16,3% de la capacitat) que va fer activar la situació d'emergència als 202 municipis que beuen d'aquesta unitat, entre els quals hi ha Barcelona, Girona, Mataró, Terrassa, Sabadell o Granollers. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va dir dijous passat que el Govern valorarà aquesta setmana la situació dels pantans i si es pot aixecar l'emergència al Ter-Llobregat.