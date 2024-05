Rafael Ibero detalla el seu recorregut per arribar des de Barberà a la feina en canviar de Rodalies a FGC i critica que l'oferta de Renfe per aquest dimarts és insuficient. Nicolás Moreno, ve de Terrassa, també ha optat per FGC i es planteja utilitzar aquest transport públic. Yoana Rangel, procedent de Terrassa, fa unes setmanes va canviar FGC per Rodalies per una major oferta i la manca d'incidències a la xarxa.