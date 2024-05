Una parella d'òlibes pot arribar a caçar 20 ratolins en una nit. Aquest ocell rapinyaire actua de depredador d'animals com les rates, els ratolins o els conills i n'evita plagues. A Catalunya, però, durant les últimes dècades la població ha anat disminuint i al Bages n'hi ha molt pocs. En concret, a Manresa només s'ha detectat un exemplar d'òliba i la situació "és crítica", segons explica a l'ACN el biòleg Marc Illa. Per tot plegat, l'Ajuntament ha iniciat un projecte per recuperar les òlibes i els mussols comuns a l'Anella Verda de Manresa. En concret, s'instal·laran una trentena de caixes niu per recuperar espais de reproducció i també es crearan marges naturals i parets de pedra seca entre finques agrícoles per fomentar la biodiversitat.