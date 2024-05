Els Mossos d'Esquadra han dispersat aquest dimecres els manifestants propalestins concentrats davant de la seu d’ACCIÓ al Passeig de Gràcia de Barcelona a cops de porra i empentes. Unitats de policies antidisturbis han actuat mentre un grup feia una actuació pacífica per denunciar les dures condicions en les presons palestines, amb una sèrie de persones amb poca roba agenollades al terra. Els agents han empentat les persones concentrades i les han allunyat de la porta de la seu de l’oficina de l’agència de competitivitat, empenyent amb les porres i els escuts, i alguns cops, i hi ha hagut moments de tensió.

Passades les deu del matí un grup de manifestants de la plataforma 'Prou Complicitat amb Israel' han ocupat la seu d'ACCIÓ, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, per exigir que el Govern tanqui la seva oficina a Tel-Aviv. Els manifestants han entrat a l'edifici i han fet una crida a que més persones s'hi unissin. Cap a les 12 del migdia ja eren més d'un centenar i ha estat aleshores mentre feien una 'performance' a l'exterior de l'edifici que els Mossos han actuat per dispersar els manifestants.

"L'actuació era pacífica, no feia falta aquesta actitud dels Mossos", ha dit el cofundador de la Comunitat Palestina de Catalunya Salah Jamal en declaracions als mitjans de comunicació. Alys Samson, membre de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, ha criticat que la policia hagi actuat mentre hi havia persones agenollades a terra amb els ulls tapats. "En comptes d'acabar amb la complicitat amb el genocidi amb Isarel, el Govern està reprimint el moviment en solidaritat amb Palestina", ha afirmat. "Cap repressió ens pararà i continuarem mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure", ha afegit.

Els manifestants assenyalen ACCIÓ: "L'activitat empresarial no és neutra"

En una roda de premsa anterior a l'actuació policial, els manifestants han lamentat que el Govern, set mesos després de la guerra a Gaza, "no hagi revertit ni condemnat" la seva política econòmica amb Israel. "ACCIÓ continua presentant Israel com una economia segura, forta i innovadora", ha dit la investigadora de l'Observatori Drets Humans i Empreses de la Mediterrània. "L'activitat empresarial no és neutra", ha afegit. En aquesta línia, ha defensat que es duu a terme "en un context d'ocupació, de vulneracions massives de drets humans i d'apartheid reconegut".

Després de tot, la plataforma Prou Complicitat ha demanat als partits polítics que a l'hora de formar govern "posin com a línia vermella" tres condicions: tancar la seu de la Generalitat a Tel-Aviv, posar fi a les relacions econòmiques i diplomàtiques amb Israel i que s'acabi "tota la repressió" al moviment en solidaritat amb Palestina.