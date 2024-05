El públic familiar es fa seu el Museu del Barroc de Manresa

Música, xerrades, visites guiades i portes obertes. Els museus de Manresa s’han afegit aquest dissabte al Dia Internacional dels Museus amb la particularitat que el Museu del Barroc s’ha estrenat a la cita. Feia quatre anys que l’edifici de l’antic col·legi de Sant Ignasi no s’obria plenament al públic perquè tothom qui volgués pogués passejar per la casa i contemplar el que exposa. Primer per la pandèmia, i després per les obres que s’hi han estat fent els últims anys.

La resposta ha sigut bona, especialment entre el públic familiar atret per un joc pensat per a infants i joves, que havien de resoldre el misteri dels animals perduts entre les obres d’art del museu. A més a més, el claustre s’ha volgut obrir com una plaça més de la ciutat on es podia fer el vermut, prendre un beure o bé menjar.

Una reestrena

«Ha sigut com una reestrena», ha explicat el director del Museu, Francesc Vilà. Qui ha participat activament en aquesta reestrena han sigut les famílies. Durant tot el dissabte s’ha pogut veure al Museu del barroc i altres dependències de l’edifici infants i joves buscant els animals perduts. El cap d’un cavall, un colom, un gos, un cargol o un xai. Els havien de trobar entre els quadres, relleus i altres peces d’art que formen part de la col·lecció que s’exposa a Manresa. També se’ls convidava a visitar el museu petit, on hi ha exposats els gegants històrics de la ciutat». Tot amb la complicitat dels pares i el neguit dels vigilats, que havien d’advertir als més menuts que les teles no es podien tocar.

«En un altre moment hauríem vingut aquí i la visita hauria durat dos nanosegons», ha explicat una família amb dues nenes. «Ara busquen i et demanen coses. També és una manera d’introduir-los en aquest món dels museus». Una altra ha comentat que la iniciativa «és fantàstica per la canalla. Ha costat fer-los venir aquí, però un cop hi hem sigut ha estat molt bé i el jo fa que s’hagin de fixar en detalls». Una tercera família ha assegurat que una visita a un museu pot ser molt estàtica si no hi ha cap element de participació actiu com ha sigut el cas». Una altra ha comentat que el joc fins i tot permet als pares poden donar una ullada al museu mentre els nens intenten buscar els animals perduts.

També hi havia, però, pares crítics: «No coneixia el Museu. No l’havia visitat encara. Està bé, però segurament jo m’hauria gastat els diners que ha costat en altres coses que crec que són més necessàries i que fan més falta». En canvi, la parella de manresans Xavier Encinar i Olga Prat, que van aprofitar el Dia Internacional del Museu i la jornada de portes obertes per visitar l’equipament, creuen que a Manresa feia falta una sacsejada cultural. «Faltava algun element de rellevància», i el museu ho pot ser. «A Manresa hi ha molta precarietat, i feia falta un impuls. Independent si t’agrada el barroc o no, val la pena». Els va sorprendre la quantitat de gent «i de totes les edats» que hi havia.

Altres activitats

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, a Manresa hi ha hagut aquest dissabte una visita guiada pel patrimoni medieval de la ciutat, activitats al Museu de Geologia com calcular la petjada de carboni, un concert de la Jove Capella Reial de Catalunya que ha omplert el santuari de la Cova de Sant Ignasi, o una xerrada-concert amb motiu del centenari de la mort de Joan Salvat-Papasseit al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.

Aquest diumenge hi haurà altres activitats al museu. Es podrà visitar, per exemple, el magatzem lapidari que guarda restes de les esglésies enderrocades durant la Guerra Civil. Serà d’11 a 12 i el punt d’inici serà l’Espai 1522. La jornada de portes obertes s'ha centrat, però, en aquest dissabte, que és quan se celebra estrictament el Dia Internacional dels Museus.

Patum i ruta guiada a Berga

Berga ha celebrat el Dia Internacional dels Museus amb dues activitats impulsades pel Museu Comarcal de Berga per difondre la història i el patrimoni de la ciutat. Hi ha hagut un taller de treballs manuals infantil al convent de Sant Francesc on els infants han elaborat una carota d’un ple de la Patum. També s’ha dut a terme un recorregut per racons del Barri Vell que s’ha titulat «Els espais de la Dolors» en record de la historiadora, professora i investigadora berguedana, Dolors Santandreu.