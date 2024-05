Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Manresa van detenir entre el 9 i 12 de maig, sis homes i dos menors, que formaven un grup especialitzat en robatoris de coure. Se'ls imputen almenys 19 delictes de robatori amb força, 2 delictes de furt i pertinença a grup criminal.

La investigació es va iniciar a causa de dos robatoris amb força, un d’ells en grau de temptativa, a empreses del Bages. El primer fet va ser el 19 d’abril en una empresa de Sant Fruitós de Bages on els lladres van encastar el cotxe a la porta principal del garatge i, un cop a l’interior, van sostreure bobines de cablejat elèctric i divers material elèctric.

El segon fet va ser el 21 d’abril en una empresa de Sant Vicenç de Castellet. En aquest cas, també van encastar el vehicle a diferents portes de l’empresa, però no van aconseguir obrir-les i, en saltar l’alarma, van marxar del lloc ràpidament.

A partir d’aquests fets els mossos van esbrinar que els lladres sempre utilitzaven un modus operandi similar. Per cometre els robatoris encastaven el vehicle per tal de desencaixar o trencar les portes d’accés. En altres ocasions feien servir eines com palanques tipus pota de cabra o radials per trencar els tancaments. Un cop tenien els accessos forçats entraven ràpidament, carregaven el material i fugien a gran velocitat. Principalment, sostreien bobines de cablejat de coure i altres materials fets de coure o altres metalls.

En la fugida, si eren descoberts per les víctimes o testimonis, no dubtaven a posar en perill aquestes persones. De fet, en un dels robatoris gairebé van atropellar un treballador que els va detectar.

El grup estava format per vuit persones i tenia una gran mobilitat arreu del territori català. Entre el 18 d’abril i el 5 de maig van cometre robatoris a les poblacions de la Selva del Camp, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Barcelona, Constantí, Esparreguera, Santa Oliva, Olesa de Montserrat, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Polinyà, Canovelles, Terrassa, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Granollers i Rubí. El valor total dels objectes sostrets en tots els robatoris ascendeix a 185.816 euros i el valor dels danys causats 6.100 euros.

Entre el 9 i 12 de maig els investigadors van localitzar i detenir els presumptes autors a Hospitalet de Llobregat. Tots junts acumulen més de 80 antecedents per delictes contra el patrimoni. La investigació continua oberta, ja que podrien estar implicats en més robatoris.

Els detinguts menors d’edat van passar el 10 de maig a disposició de fiscalia de menors, i els majors d’edat, el 13 de maig a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Hospitalet de Llobregat.