El Sallent i el Castellar no marquen en un partit erràtic

El Sallent va sumar un punt insuficient en l'enfrontament davant del Castellar, després de perdonar múltipes oportunitats molt clares de gol. El conjunt local va saltar damunt del terreny de joc amb més iniciativa i creant les ocasions de més perill. L'equip entrenat per Jesus Pelfort va tenir una ocasió clara des dels onze metres a mitjan primera meitat. Àlex, l'autor de la pena màxima, no va estar encertat i va fallar el penal. El conjunt visitant no va trobar-se còmode durant els primers 45 minuts i no va gaudir de cap aproximació a la porteria defensada per Rando. Es va arribar al descans amb empat a zero gols en el marcador. A la represa, la dinàmica no va canviar i l'equip blaugrana va continuar portant la batuta del joc i tenint la possessió de la pilota.

Al minut 70, Vico, d'esquenes a la porteria, va aconseguir marcar però l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc. El Sallent no va abaixar els braços i va continuar apretant per intentar desfer l'empat, i el davanter local Markus, al minut 80 de partit, va fallar una oportunitat clara tot sol sota els pals. Markus no va estar encertat i va enviar la pilota per damunt del travesser. Quan el Sallent estava completament bolcat a l'atac, el Castellar va gaudir d'un clar un contra un davant de Rando i, al minut 87, va tenir un penal. El porter del Sallent va estar encertat i va ser capaç d'aturar la pena màxima per tal de donar un punt a l'equip local.