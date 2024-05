El Dortmund, primer finalista

Luis Enrique no ha pogut dur el PSG a la seva segona final de la Lliga de Campions per poder guanyar el títol que obsedeix Nasser Al-Khelaifi, el seu propietari, i a un club fet a mesura de la màxima competició europea. El Borussia Dortmund va tornar a guanyar per la mínima (0 a 1), contra un PSG passiu a la primera part i dissortat a la segona, en què va estavellar 4 xuts al pal, per acumular-ne 6 en el total de l’eliminatòria.

Els primers minuts van ser de domini francès, però sense rauxa. Només un parell de rematades de Ramos i una d’Mbappé. Al quart d’hora, el Dortmund ja havia equilibrat el joc. I de seguida va fer el xut amb més intenció del que es duia fins aquell moment. I només era una rematada creuada de Ryerson al lateral de la xarxa.

No semblava que fos el PSG qui hagués de remuntar l’eliminatòria ni encara menys que s’estigués jugant a camp francès. De fet, era com si s’estigués jugant un partit d’anada o com si s’estigués a l’espera que algun gol o alguna incidència els alterés els ànims.

Podia haver-ho fet Mbappé si Hummels no li hagués tret la pilota de la bota just abans no l’engaltés, o Adeyemi en el contracop consegüent si Donnarumma no li hagués aturat una rematada amb expectativa de gol altíssima. I la mitja part es va esllanguir sense més ensurts.

L’escenari va canviar completament amb només cinc minuts de represa. Ja a la primera jugada, el PSG va disposar d’una oportunitat doble que va quedar estroncada amb una rematada de Marquinhos al pal. La segona va ser un córner. La pilota va passar per davant de Donnarumma que se l’anava mirant com hipnotitzat i sense deixar de trepitjar la línia de gol, fins que Hummels la va rematar al fons de la xarxa.

Amb el gol, el PSG no tenia cap més remei que jugar-se-la en un vaitot. Luis Enrique va fer entrar Barcola i Asensio, i va tornar Mbappé a l’eix. Abans, Mendes havia enviat un altre xut al pal, era el quart en tota l’eliminatòria, i Ramos havia espifiat un parell de rematades a la mitja volta. La resposta de Terzic va ser l’heroica de la resistència fent entrar Süle per fer una defensa de cinc.

Li calia al PSG marcar per ficar-se al partit i generar-se esperances de doble remuntada. Van provar-ho i van provocar-se córners i rematades de tota mena, però totes es van estavellar en els defensors alemanys convertits en un mur autèntic. O en els pals, perquè encara en va fer dos més en xuts de Vitinha i Mbappé. Decepció francesa, i segona final, també a Wembley, per al Dortmund.