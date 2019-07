Thomas mostra ambició en el primer dia a la muntanya

L'actual guanyador del Tour de França, el gal·lès Geraint Thomas, va demostrar ahir, en les duríssimes rampes finals al port de La Planche des Belles Filles, que es troba en bona disposició física i mental per revalidar el triomf. El cap de files de l'Ineos va deixar anar un atac que no va fer gaire forat respecte als altres favorits, però que pot representar un bon cop de moral per al conjunt britànic, tocat per la baixa de Chris Froome setmanes abans de l'inici de la cursa. Aquesta va viure ahir la primera jornada de muntanya en què, per sis segons, hi va haver canvi de líder. Ara, el mallot groc és per a l'italià Giulio Ciccone, que va formar part del grup d'escapats, tot i que va haver de cedir a la línia de meta a mans del belga Dylan Teuns, guanyador de l'etapa d'ahir.



Tot a l'últim ascens

La jornada va ser molt moguda, com ja deixava entreveure un perfil amb set ports de muntanya, tres d'ells de primera categoria. El recorregut va determinar una escapada de dotze corredors dels quals, abans de la darrera ascensió, en van quedar quatre, els referits Teuns i Ciccone, a més dels també belgues Xandro Meurisse i Tim Wellens. En els set quilòmetres finals, el primer d'atacar dels favorits va ser Mikel Landa, que va arribar a tenir 25 segons sobre els millors. Del grup, però, van sorgir els Groupama, amb David Gaudu i Thibaut Pinot, que van imposar un ritme que va provocar la cacera del basc. A davant, Teuns i Ciccone es van jugar l'etapa, que va caure amb claredat de la banda del belga. Julian Alaphillipe va esprintar per retenir el mallot groc i el va seguir un Geraint Thomas que va treure pocs segons als Movistar, però els va demostrar la seva força. Al final, les bonificacions van fer líder Ciccone per només sis segons de diferència.