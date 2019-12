El Club Escacs Santpedor va participar en un torneig a Lledoners

Onze jugadors del Club Escacs Santpedor i un del Club Escacs Avinyó (Ramon Capellas) van participar en el primer torneig d'escacs obert a la presó de Lledoners i en el qual hi van participar diversos interns com ara Raül Romeva o Oriol Junqueras. En concret la participació va ser de 15 interns i 28 externs de diferents entitats catalanes sota l'organització de la Federació Catalana d'escacs. Aquest projecte docent, educatiu i de competició al Centre Penitenciari de Lledoners fa només uns mesos que s'imparteix i, donat el gran nombre d'interns que hi participen i el nivell assolit, Lledoners jugarà pròximament en la Lliga Catalana d'Escacs. Actualment en aquesta lliga hi participen el Centre Penitenciari Puig de les Basses i el Centre Penitenciari de Ponent.