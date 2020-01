Rafa Nadal venç fàcilment i jugarà contra Carreño en la tercera ronda

El número 1 del món, Rafa Nadal, va derrotar ahir sense gaires dificultats l'argentí Federico Delbonis per 6-3, 7-6 i 6-1 i jugtarà contra Pablo Carreño en la tercera ronda de l'Obert d'Austràlia. L'asturià s'havia desfet de l'alemany Peter Gojowcyk per 6-4, 6-1, 1-6 i 6-4. El mallorquí va protagonitzar l'anècdota del dia en colpejar sense voler una recollidora de pilotes durant una jugada. Sortosament, no es va fer gaire mal i Nadal es s'hi va disculpar amablement.

La jornada d'ahir va tornar a veure la classificació dels grans favorits com Daniil Medvedev, Dominic Thiem o Alexander Zverev. El primer d'ells no va tenir gaire compassió del prometedor alzirenc Pedro Martínez per 7-5, 6-1 i 6-3. El proper rival del rus serà l'australià Alexei Popyrin. Pel que fa a Thiem, va tenir molts problemes per superar el local Alex Bolt per 6-2, 5-7, 6-7, 6-1 i 6-2 i ara jugarà contra l'estatunidenc Taylor Fritz. També va vèncer Zverev, en el seu cas al bielorús Egor Gerasimov per 7-6, 6-4 i 7-5 i jugarà davant de Fernando Verdasco.

En l'apartat femení, Garbiñe Muguruza és l'única espanyola que segueix en joc. Va derrotar la local Ajla Tomljanovic per 6-3, 3-6 i 6-3, però ara l'espera un os dur, la ucraïnesa Elina Svitolina, número 5 del món. Ahir es va acomiadar del torneig definitivament la canària Carla Suárez, que es retira a final d'any, en caure contra la polonesa Iga Swiatek.