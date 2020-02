L'equip de Pesic afronta l'assalt al setè triomf europeu seguit, a Moscou

El rival del Baxi a la lliga diumenge, el Barça, té avui una prova de foc a la pista del campió d'Europa. El conjunt de Svetislav Pesic ho tindrà complicat per obtenir la seva setena victòria consecutiva a la competició europea, un triomf que el permetria, segurament, mantenir-se empatat amb el Reial Madrid en el segon lloc i matenir a distància els russos, que quedarien a tres victòries, i el Maccabi, fins ara a dues.

El partit, que començarà a les sis de la tarda, hora d'aquí, és la tornada de la pallissa que els russos van clavar als blaugrana al Palau (67-96). El conjunt català intentarà assaltar una pista en què enguany ja han vençut l'Olympiacos, el Panathinaikos i l'Anadolu Efes, però que és de tot menys fàcil. Els punts del base Mike James i les aportacions de Darrun Hilliard i Kyle Hines semblen les armes més importants del conjunt que entrena Dimitris Itoudis.

En la prèvia, l'entrenador blaugrana, que no disposarà de Thomas Heurtel, va avisar que el CSKA «és el millor equip d'Europa jugant en transició. La defensa d'aquesta manera d'atacar és un dels fets que hem de millorar. Ells corren tota l'hora i juguen a un ritme molt alt. Si no els controles, no pots sobreviure».