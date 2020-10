L'Igualada Rigat necessita començar a sumar punts

L'Igualada Rigat ja sabia que tenia un començament de lliga molt complicat, amb partits difícils per començar, i s'està confirmant. Els dos primers compromisos es van saldar amb dues derrotes, a casa contra el Deportivo Liceo per 0-4 i a la pista del Vendrell per 5-3, en un partit que es va escapar en el tram final. Avui arriba el Noia Freixenet a Les Comes, el conjunt preparat per l'exentrenador dels anoiencs Ferran López que també té urgències, perquè ha perdut els dos primers partits de la competició, a la pista del Reus i a casa amb el Lleida. Dos històrics que intentaran fer un pas endavant i afrontar el futur amb optimisme.

El conjunt de Cesc Linares va preparar el partit, que es disputarà avui a les vuit del vespre, fins aquest dijous, i ja va donar una llista de convocats en els quals hi ha els júniors Gerard Riba i Aleix Marimon i té Jaume-Arnau com a segon porter. El Noia i l'Igualada ja han disputat un partit aquesta temporada. Va ser en les semifinals de la Lliga Catalana, jugada a Vic, en què els igualadins van mantenir les possibilitats fins a última hora, amb una falta directa que no va poder ser transformada per Roger Bars, però va acabar cedint per 3-2, en un enfrontament en què els cavistes van dur sempre la iniciativa.



No cal posar-se nerviosos

En unes declaracions publicades aquesta setmana al blog de Kilian Sebrià, el jugador de l'Igualada Marc Palau declarava que «és cert que quan vius un inici com aquest sembla que s'hagi d'acabar el món i que, o bé sumem punts, o el vaixell s'enfonsa. Però res més lluny de la realitat. Hem de creure en la feina que estem fent, saber i confiar que els resultats arribaran i ser prou llestos per saber que la lliga és molt llarga i que tots els equips tenen ratxes. Els nervis no són mai bons acompanyants».

Tot i haver-se avançat fins en tres ocasions al Vendrell, Duran reconeix que «no ens vam trobar mai còmodes i no va ser un bon partit per part nostra».

Avui, per segona jornada, el pavelló de les Comes seguirà les normatives covid, que inclouen que només hi poden entrar 350 persones, per rigorós ordre d'arribada, i no s'hi val guardar lloc per a algú. Caldrà omplir una declaració de responsabilitat i portar mascareta en tot moment. Les portes s'obriran a les 19 hores i no es podrà abandonar el seient si no és per anar al servei amb distàncies.