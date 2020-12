El Barça busca la seva 10a Lliga de Campions d'handbol

El Barça disputa avui (18 h) la primera semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions, que es juga a Colònia set mesos després del previst, contra el París Saint- Germain, mentre que Kiel i Veszprem (20.30 h) es jugaran l'altra plaça per la final de dimarts (20.30 h). Tots tres partits seran retransmesos per Esports3.

Els blau-grana han guanyat 9 vegades la Lliga de Campions, la darrera el 2015. El grup, format per un màxim de 30 persones, va arribar ahir a Colònia i es va aïllar a l'hotel Radison Blu.

L'extrem Aitor Ariño va declarar ahir a Barça TV que «estem amb moltes ganes i il·lusió. Hem preparat molt bé el partit durant aquesta setmana el partit». El jugador va afegir que «el PSG és un equip molt dur, amb grans jugadors i tenen molt potencial al davant, haurem d'estar durs amb defensa i fer el nostre joc».