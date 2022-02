Maria Costa es va penjar la medalla de bronze en la competició d'esprint de la categoria sub20 que va obrir els Campionats d'Europa d'esquí de muntanya a l'estació pirinenca de Boí Taüll. La jove esportista de Santpedor, que competeix amb el club Mountain Runners del Berguedà, va superar les eliminatòries de quarts de final i semifinals i va disputar la final, que es va adjudicar la suïssa Caroline Ulrich.

La prova es va disputar a la zona de Mulleres de la base de l'estació, en un traçat de 974 metres amb la sortida situada 2.051 metres d'altitud i una cota màxima de 2.134 metres en el recorregut. L'esprint obliga els participants a un esforç explosiu, que en la categoria sub20 acostuma a ser d'entre 3 i 4 minuts. Ulrich es va adjudicar la medalla d'or amb un registre de 3.24.964, mentre que l'andalusa Maria Ordoñez va ser segona, a 13.793, i la santpedorenca Maria Costa va quedar tercera, a 14.702. La berguedana Ares Torra va arribar fins les semifinals

En la categoria masculina, Ot Ferrer i Mateu Comellas, també del Mountain Runners, no van poder superar els quarts de final.

Tot i que no van assolir posicions de podi, en sub-18 dues corredores del club berguedà van obtenir un resultat meritori: Martina Gonfaus va ser 4a i Berta Guitart 5a.

Bons resultats en la prova vertical i la cursa individual

En la segona jornada de competició es va disputar la prova de cursa vertical, que va obligar els esquiadors a fer un tram de 3.5 km en ascens entre els 2020 metres de la base de l'estació i els 2.540 del Coll de Roies. Berta Guitart va ser 6a en sub-18 i Martina Gonfaus 12a. En sub-20, Ares Torra va finalitzar 8a i Maria Costa 10a, en una categoria que també va vèncer Caroline Ulrich.

Avui, s'ha disputat la prova individual de 11,519 km, amb un traçat trencacames amb sortida i arribada a 2.045 metres i diverses ascensions, entre les quals dues uns metres per sobre dels 2.600 m. En sub18, gran cinquena plaça de Berta Guitart, amb Martina Gonfaus en la 10a. En sub20, 8è lloc per Maria Costa i 10è per Ares Torra, amb l'omnipresent Caroline Ulrich sumant un nou títol continental. En la prova masculina, 23a plaça per Tomeu Comellas. A la categoria sénior, Jordi Alis, de La Seu d'Urgell i membre del CE Cerdanya Skimo Team, ha quedat el 29.