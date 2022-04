La ciutat de la Seu s’aboca en l’equip femení de bàsquet buscant la final

La Seu viu en els últims anys una història d’amor amb el seu equip femení de bàsquet gràcies a unes campanyes que l’han situat entre les quatre millors formacions de l’estat.

El Sedis Cadí la Seu afronta aquesta setmana els dos partits de semifinals contra el totpoderós Perfumeria Avenida de Salamanca amb la il·lusió d’assolir una final que faria història a la capital alt urgellenca. El seguiment a l’equip és cada vegada més gran no tan sols a la Seu sinó que també a l’Urgellet, la resta de comarca i part de Cerdanya. En l’epicentre d’aquesta afició hi ha el Grup de Suport Sedis (GAS), el grup d’animació que ambienta el pavelló i uneix joves i grans de la ciutat en el seguiment a les blanc i blaves.

El president i una de les ànimes del GAS, que també es pot llegir com Grup de Suport Seu, és en Miquel Martínez. Al palau, viu la meitat del partit d’esquena a la pista repartint maraques, fent aixecar els seguidors i proposant cançons amb el megàfon que son acompassades amb timbals i bombos:«al grup som una vintena que als assaigs es redueix a uns dotze i que al palau creix amb molta més gent; estem intentant agafar gent nova, tenim joves i gent gran fins els cinquanta. Excepcionalment fem alguns desplaçaments, com algun any a veure el play-off de Copa». En Miquel veu una ciutat abocada cada vegada més amb el Sedis:«la Seu és una ciutat molt vinculada a molts esports i molt particularment al basquet; la majoria tenim un familiar que juga o ha jugat al club. Als partits cada vegada ve més gent i tots s’hi impliquen». L’evolució de l’equip sénior femení fa créixer aquest vincle:«la veritat és que, sortosament, portem uns anys que estan jugant molt be, i això anima a la gent a venir».

El club ha fet una crida en els últims dies als jugadors dels equips tant masculins i com femenins de la base perquè assisteixin als últims partits de la temporada amb la il·lusió posada en una hipotètica final. Les jugadores, molt conegudes en una ciutat petita com la Seu on són molt visibles al carrer i als entorns socials locals, han acabat sent en molts casos noves urgellenques estimades pels aficionats. Una història d’amor que viu la Seu a través del Sedis i el món de l’esport.