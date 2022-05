Aquest dimarts el Baxi Manresa ha fet el primer dels actes públics d'una setmana especial, en què competirà a Bilbao per un títol Europeu. Divendres l'equip té les semifinals de la Final Four de la Basketball Champions League, i han comparegut en roda de premsa el president del club, Josep Sáez, Jaume Alcover, Director de Màrqueting de BAXI, juntament amb Pedro Martínez, entrenador de l'equip i Guillem Jou, capità del Baxi Manresa.

L'acte ha tingut lloc al Museu d'Història de Catalunya, al Port Vell, i hi ha assistit la gran majoria de premsa especialitzada catalana. Ha estat una roda de premsa senzilla, on els protagonistes s'han encarat en l'enfrontament de divendres. També s'ha remarcat la importància d'un moment històric per al club, amb la disputa d'una fase final per un títol europeu que comportarà un desplaçament massiu de manresans cap a Bilbao aquest proper cap de setmana.

Ha iniciat la roda de premsa el president del club, Josep Sáez, que ha destacat el moment dient que «és una setmana especial pel club perquè per primera vegada a la seva història s'ha classificat per jugar una fase final europea». Per la seva banda, el màxim responsable de Màrqueting, Jaume Alcover, explicava que «estem molt orgullosos de tota la feina que hem fet conjuntament amb el club en els darrers quatre anys».

En la plana esportiva, el capità Guillem Jou, lesionat de llarga durada, ha declarat que «encarem aquest moment històric amb il·lusió i amb ambició de fer les coses ben fetes per poder ser a la hipotètica final de diumenge». Mentre que l'entrenador Pedro Martínez tancava la compareixença ressaltant que «Dani García i Guillem Jou són baixes segures; Sylvain Francisco ha començat a entrenar amb l'equip i arribarà, però no al 100%; la recuperació del Dani Pérez va una mica més lenta, arribarà, tot i que haurem d'anar amb més precaució».