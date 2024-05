Els equips femení i masculí de l’Avinent Manresa hauran de competir per la permanència

L’atletisme no són matemàtiques, però gairebé. De manera que, com havien pronosticat els tècnics del Club Atlètic Manresa, els equips femení i masculí de l’Avinent van acabar últims dels seus grups en la segona jornada de la Lliga de Clubs de Divisió d’Honor i Primera Divisió, respectivament, i hauran de competir per no perdre la categoria el pròxim 26 de maig, en una localitat que encara s’ha de determinar. Els entrenadors de l’Avinent confien a poder mantenir-s’hi.

«Els resultats són els previstos. Teníem moltes baixes, sobretot a l’equip de les noies, i ja sabíem que seria complicat salvar l’última posició», va explicar a Regió7 la directora tècnica de l’Avinent, Eulàlia Torrescasana.

L’equip femení va viatjar a Durango. Va ocupar l’última posició amb 125 punts. Al seu davant es van classificar l’At. San Sebastián (212), el Super Amara BAT (173,5) i l’Alcampo Scorpio 71 (173,5).

L’equip masculí, tot i acabar també en última posició del seu grup de Madrid amb 148 punts, per darrere del Sur Coop la Palma (193 punts), Durango Kirol Taldea (180 punts) i AD Marathon (163 punts), «en molts moments van anar en les primeres posicions, és un equip molt compacte i competitiu», va valorar Torrescasana.

La tècnica de l’Avinent es referma que «a la jornada final podrem mantenir la categoria». La confiança es basa en el fet que, a diferència de les jornades de lliga, a la de permanència es competeix amb un únic atleta per a les 18 proves. També s’hi disputen dos relleus.

De fet, tant a Durango com a Madrid, els atletes de l’Avinent han obtingut resultats remarcables amb les victòries d’Ona Bonet en altura (1,84 m), Lerato Pagès en 100 m. tanques (13’’73), Marina Guerrero en 3.000 m. obstacles (10’50’’10) i Griselda Serret en el 5.000 m. marxa (23’34’’92), en dones, i Jan Díaz en llargada (7,32 m.), Martí Serra en perxa (5,20 m) i Gonzalo Sousa en 3.000 m. (8’36’’66).

També van destacar, en nois, els segons llocs de Biel Cirujeda en 400 m. (48’’41), Biel Díaz en 110 m. tanques (15’’10), Lluís Toledo en altura (1,90 m.) i del relleu 4x400 m (Rovira, Vergés, Pujols i Cirujeda) i els tercers d’Arnau Pujols en 800 m. (1’57’’55) i Jan Díaz en 110 m. tanques (15’’14). I, en noies, els segons llocs d’Emilia del Hoyo en 100 m. tanques (14’’16) i Laura Clemente en perxa (3,66 m.), la tercera de Ioana Maria Secara en disc (41,90 m.) i la quarta de Meritxell Tarragó en els 400 m. tanques (1’01’’57, millor marca personal).

A la fase de permanència hi participen els 8 darrers equips classificats. Es parteix amb els punts sumats durant les jornades de lliga (2 tant pel femení com el masculí) i baixen dos equips.

El CAI ajuda el Cornellà At

Sis atletes del CA Igualada van formar part del Cornellà At. que milita a la Divisió d’Honor masculina i a la Primera Divisió femenina. Els tres nois i les tres noies van tenir actuacions brillants, que van contribuir a classificar el masculí en novena posició amb 5 punts i el femení en segona, en fase d’ascens.

Antoni González en altura (2.01 m) i Mathios Rodríguez en els 800 m (1’51’’71) van fer tercers i Guim Morcillo en javelina (59,55 m) va fer quart, en els homes. Carla Bisbal va fer segona en els 800 m. (2’15’’99) i tercera en el relleu 4x400 m, Júlia Solé va quedar tercera en els 3.000 m (11’02’’48) i Marcel·la Solé quarta en els 3.000 m. obstacles (14’24’’86).