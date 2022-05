Les Comes Vintage Enduro homenatja un centenar de pioners d’arreu d’Espanya

Reeixida, trepidant i, sobretot, emotiva. Així ha estat la segona edició de Les Comes Vintage Enduro que va finalitzar ahir, a primera hora de la tarda, a la finca de Les Comes.

Enguany, Pep Vila i el seu equip de col·laboradors van dotar d’un emotiu epíleg la disputa de les proves de la Copa d’Espanya TT Classic i de la Copa Catalana, els grans al·licients de la jornada dominical. Així doncs, dissabte, a partir de les 13 hores, es van començar a aplegar a Les Comes els 120 pilots, els 25 mecànics i assistents i els representants de quatre dels motoclubs (els de Gijón, Igualada, Sitges i Vacarisses) que van despertar la passió per aquesta modalitat motociclista a l’Estat, des dels pioners dels anys cinquanta fins als organitzadors dels Sis Dies Internacionals de la Cerdanya (1985).

Després de compartir una arrossada, Cesc Vila i Josep Lluís Merlos van exercir de mestres de cerimònies d’un emotiu, senzill i sincer acte d’homenatge als pilots, mecànics i assistents que han esdevingut llegendes de l’enduro estatal. La commemoració es va dividir en tres blocs temporals. El primer va agrupar el període comprès entre els anys 1951 i 1969 i va permetre fer una sintètica exposició de la introducció del motociclisme tot terreny a l’Estat, així com rememorar la participació dels pioners als Sis Dies Internacionals d’Enduro (ISDT). D’entre aquests, podem destacar Oriol Puig Bultó i Casimiro Verdaguer, Caver, dos pilots veritablement llegendaris. El primer va aconseguir cinc medalles d’or als Sis Dies Internacionals d’Enduro, tres estatals de motocròs i un d’enduro. El segon va conquerir tres medalles d’or i una de bronze als ISDE i dos ceptres estatals d’enduro. Ambdós van ser presents a l’acte i van ser homenatjats conjuntament amb Armand Farré, Jaume Bordoy, Domingo Gris, Emilio Bosser i Antoni Zanini. Tots ells van compartir amb els assistents vivències i anècdotes dels inicis de l’enduro, especialitat aleshores anomenada Tot Terreny. Oriol Puig Bultó, a més, va cedir temporalment la moto amb la qual va competir als ISDE per presidir una exposició única que va aplegar una vintena de motocicletes històriques. A més, es va recordar mitjançant un vídeo els pioners que ja desapareguts.

Ignasi Bultó, Narcís Casas, Josep Maria Pibernat, Joan Riudalbas, Jhonny Regàs i Ton Marsiñach van ser els màxims exponents del creixement experimentat per l’enduro estatal durant els anys setanta, una etapa que es va obrir amb la celebració a El Escorial, dels Sis Dies Internacionals d’Enduro, el 1970. El període comprès entre els anys 1980 i 1985, quan Catalunya, i més en concret, la Cerdanya, va acollir per primera vegada els ISDE, va centrar l’última part d’un acte d’homenatge al qual van assistir més de 300 persones. El moment àlgid de la tarda va arribar quan es va fer un reconeixement específic a Estanis Soler per tota una vida dedicada al motociclisme.

Pel que fa a la prova de la Copa d’Espanya TT Classic, els guanyadors de les quatre categories en competició van ser Xavier Castey (TT 76); Ricard Martínez (Enduro 89); Josep Maria Pañella (TT 125 cc) i David Gómez (TT Superiors). La relació de vencedors de la prova de cadascuna de les categories que aplega la Copa Catalana d’Enduro Clàssic la va encapçalar, també, Xavier Castey, que va dominar la TT 77. Jordi Casas (TT 80 cc); Miquel Font (TT 125 cc); David Gómez (TT 84); Ricard Martínez (TT 90) i David Martínez (TT EVO) es van imposar en les altres.