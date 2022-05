El CE Manresa fitxa el mitja punta David Acedo

El CE Manresa va fer oficial ahir la contractació del mitja punta David Acedo, de 23 anys, nascut a Esplugues de Llobregat i procedent del Vilafranca. En la temporada que tot just finalitza, Acedo va marcar sis gols amb el conjunt del Penedès. Amb anterioritat, havia militat al juvenil de la Damm, al Vilafranca en una etapa anterior, al Sabadell de Segona Divisió B, al Prat i al Mirandés B.

En la seva posada de curt com a nou jugador blanc-i-vermell, Acedo va mostrar satisfacció per la confiança i va manifestar que es considera un jugador «molt tècnic, amb bona visió de joc i toc de pilota». Per la seva banda, l’entrenador del Manresa, Ferran Costa, va explicar que «coneixem el David des de fa anys. És un jugador jove, amb molta gana. Encaixa amb el que ve fent l’equip aquestes dues darreres temporades i estem contents que pensi que pot créixer amb nosaltres».