Després del primer fitxatge, el mitja punta espluguí David Acedo, tres renovacions. El davanter del Pont de Vilomara Javi López (24 anys), el mitja punta de Tiana Pau Darbra (29) i el mig centre martorellenc Uri Pérez (21) debutaran la propera temporada a la Segona RFEF lluint la samarreta blanc-i-vermella.

No endebades, el tècnic Ferran Costa i la junta directiva del CE Manresa malden per retenir quasi tots els jugadors que van protagonitzar l’històric ascens. La dotzena de gols materialitzats per Javi López, el tercer màxim golejador del grup 5è de Tercera Divisió, van ser fonamentals per pujar a la quarta categoria estatal. Per la seva part, el mitja punta Pau Darbra s’ha revelat com el jugador més clarivident en atac dels blanc-i-vermells, a més d’evidenciar la seva capacitat de lideratge. Per últim, el mig centre Uri Pérez ha palesat la seva polivalència jugant de lateral dret, de lateral esquerre i de mitja punta quan l’equip ho ha necessitat, a més de marcar gols com el que va reportar la victòria a Granollers.