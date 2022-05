Després de sis jornades sense imposar-se a cap oponent i amb la pressió afegida de la meritòria victòria assolida pel FC Joanenc al terreny de joc de l’Atlètic Gironella (0 a 1), el FC Pirinaica es va retrobar amb el triomf en la penúltima jornada del grup 4t de Segona Catalana en vèncer la UE Castellar (1 a 0).

La victòria manresana descarta l’equip vallesà de la lluita per l’ascens de categoria i garanteix que un equip bagenc militarà el proper exercici a Primera Catalana. Els candidats són el FC Pirinaica, segon classificat (48 punts), i el FC Joanenc, tercer (45). L’empat a dos que es va registrar en el partit de la primera volta propicia que si els vermells empaten o guanyen a Sant Joan de Vilatorrada, pujaran a la categoria on quatre temporades enrere militava el CE Manresa. Un triomf dels jugadors de Marc Viladrich comportaria l’ascens de l’històric club santjoanenc. L’enigma es resoldrà dissabte vinent (17 hores).

Evitar les errades i dues ocasions

Ambdues formacions van evidenciar des dels primers minuts una aposta inequívoca per trenar el joc amb criteri i per minimitzar les errades defensives pròpies. La primera ocasió dels manresans es va produir quan encara no s’havien consumit cinc minuts de joc. Iván Marcuello va penetrar per la dreta i va habilitar Sergi Vilalta per rematar des de l’interior de l’àrea de penal. El porter vallesà Pablo Martín es va lluir i va conjurar el perill. No hi va haver un clar dominador en cap fase del primer període i un servei en profunditat del castellarenc Carlos Ortiz va permetre a David López encarar en solitari Dani del Río, però la seva fallida vaselina no va comportat dificultats a l’exporter del FC Cerdanyola (min 17). Els xuts llunyans de Felipe Guerrero (minuts 23 i 27) i Ignasi Carmona (min 24) van ser el preludi de la segona ocasió dels amfitrions, una gardela de Sergi Vilalta que va fregar el travesser (min 31).

A la represa, la UE Castellar es va fer amb la possessió i Dani del Río va blocar una enverinada centrada rasa de Carlos A. Saavedra (min 66). El joc cada vegada era menys elaborat i abans del minut 75 ja s’havien produït quatre llargues interrupcions. Només una acció puntual podia desequilibrar el matx. La jugada va arribar al minut 77. Carlitos va servir amb mestria una falta que el central Marc Ávila va rematar de cap. El refús de Pablo Martín va ser defectuós i el veterà Jordi Prat va impedir amb el peu esquerre que la recollís per marcar amb el dret. En reprendre’s el joc, els vallesans van tenir dues ocasions per empatar. Del Río va aturar la rematada de cap de Marc Estrada (min 81) i el xut ras i creuat del davanter es va estavellar al pal (min 82). Els vermells ja no van permetre més ensurts i el xiulet final va provocar un esclat festiu.