Berga Trail i Ultra Ensija: a punt per a la Patum de curses

Només una setmana abans que Berga recuperi la celebració de la Patum, després de dos anys d’absència per la pandèmia, els corredors de muntanya hi viuran la seva festa particular. La Berga Trail es va presentar ahir a la seu del Consell Comarcal del Berguedà i mostra el seu habitual calendari de tres competicions per a adults i una per a la canalla entre els propers dies 3 i 5 de juny. Paratges com la serra d’Ensija, Queralt o els Rasos de Peguera aportaran a la prova una duresa que combina perfectament amb la bellesa dels paisatges. A més, una de les curses, la Ultra Ensija, serà enguany el Campionat de Catalunya de curses d’ultra resistència, coorganitzada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), en col·laboració amb l’AE Mountain Runners del Berguedà i el propi consell comarcal.

La prova reina El dia 3 es farà la recollida de dorsals al passeig de la Indústria. Serà el preàmbul del dia 4, quan es donarà el tret de sortida a la Ultra Ensija, una prova de recorregut circular, amb sortida i arribada a Berga, pas per Saldes, com a punt més septentrional, i una distància de 61,34 quilòmetres. Els seus 3.801 metres de desnivell positiu donen fe de la seva duresa, amb pas pels refugis d’Ensija i dels Rasos, abans de la tornada cap a Berga. El bagenc Lluís Ruiz i la berguedana Núria Santmiquel van ser els guanyadors de la primera prova, l’any passat, i s’espera que el fet que sigui considerat el campionat català provocarà que la participació sigui important en aquesta ocasió. De fet, ahir a la tarda hi havia un total de 299 participants apuntats en les tres curses principals, que tenen el límit en 500 corredors cadascuna d’elles. La ultra, amb 114, era la que tenia més requesta de moment, quan encara falten molts dies per poder-s’hi inscriure a través del web oficial de la Berga Trail. L’any passat, Ruiz va estar poc més de sis hores i mitja a completar el recorregut i Santmiquel, poc menys de nou i mitja. Dues possibilitats més El mateix dia 4 de juny es faran les altres dues proves. La Trail Figuerassa, que de moment tenia 86 inscrits sobre 500, té 27 quilòmetres i mig de recorregut i 1.696 metres de desnivell positiu. La seva dificultat és considerada moderada i s’anirà cap a l’oest de la ciutat, en direcció a Castellar del Riu. Pel que fa a la Trail Queralt, és la més curta, de gairebé 14 quilòmetres i 982 metres de desnivell. És més accessible per a tothom i l’altitud màxima s’assoleix en la part inicial de l’itinerari. A part de les proves adultes, el cap de setmana es tancarà el diumenge, dia 5, amb la Berga Trail Kids, una cursa per als més petits que ompliran el pla de Corbera, a Castellar del Riu, en la darrera prova del Circuit Català d’Escoles de Trail de la FEEC. Els anys de naixement dels joves corredors seran del 2006 al 2018 i les distàncies, des dels 750 metres fins als nou quilòmetres. La presentació va anar a càrrec del president del Consell Comarcal, Josep Lara, el conseller d’Esports, Abel Garcia, el regidor d’Esports de Berga, Isaac Santiago, la presidenta dels Mountain Runners, Judit Franch i el director de cursa, Roger Embid. Garcia va manifestar «la nostra aposta és doble, ja que ajudem a que entitats del territori puguin organitzar la cursa i, d’altra banda, impulsem la promoció econòmica que genera un esdeveniment com aquest a través de comerços i restauració». A més, el consell també centralitza tota la recollida d’escombraries de les proves.