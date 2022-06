La jugadora reusenca Helena de Sivatte ha renovat la seva vinculació amb l’Igualada Femení Grupo Guzmán per a la temporada que ve, després d’un primer any al club en què va mostrar un gran olfacte golejador, malgrat els problemes físics que va tenir. De Sivatte és una jugadora d’àrea, molt tècnica i que va fer una temporada en progressió i va acabar en un notable estat de forma, tant a la lliga com a la Copa.

Tot i la seva joventut, només 22 anys, té una llarga trajectòria en una lliga en què va debutar amb 14 i en què ha jugat al Reus Deportiu, el CP Vilanova i el Cuencas Mineras. De Sivatte s’afegeix a Pati Miret i a Aida Mas com a jugadores que continuaran a l’equip de Carles Marín.