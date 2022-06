El mitja punta Joel Priego aposta pel CE Manresa

La capacitat de trobar una escletxa impensable en el sistema defensiu de l’oponent per esbotzar-lo amb una enverinada assistència. Aquesta és la principal virtut futbolística del mitja punta o interior Joel Priego, el quart fitxatge del Centre d’Esports Manresa per afrontar el debut del primer equip blanc-i-vermell a la Segona Divisió RFEF. La incorporació del jugador manresà culmina el procés de repatriació dels millors talents futbolístics bagencs que no militen en equips professionals endegat per la junta directiva encapçalada per Ruth Guerrero l’estiu passat.

Joel Priego, de 23 anys, es va definir en la roda de premsa convocada per presentar-lo al Frankfurt Cal Xavi, un dels nou patrocinadors del CE Manresa per a la propera temporada, com «un jugador treballador, tant en defensa com en atac. Sóc exigent amb mi mateix i sobre el terreny de joc m’agrada ser generós, ajudar els companys. Potser per això, una de les meves habilitats és servir assistències». El jove futbolista va assenyalar que «la rapidesa és una altra de les meves característiques, com el xut des de mitja distància, però només amb el peu esquerre». Aquesta darrer exercici, al Terrassa FC, a la Segona RFEF, el manresà ha jugat «com a interior, per la dreta, a cama canviada, doncs l’equip jugava habitualment amb un 4-4-2. Puc actuar en qualsevol de les tres posicions que hi ha rere el davanter de referència, però aquella en la qual em sento més còmode és la de mitja punta». Joel Priego va considerar que per arribar al futbol professional «haig de treure més rendiment de les meves aptituds i, sobretot, aconseguir que es reflecteixin a les estadístiques».

Txema Pulido, vicepresident esportiu del CE Manresa, va remarcar que el fitxatge de Joel Priego «dona continuïtat a la voluntat d’aplegar als millors jugadors de la ciutat i la comarca al primer equip de l’entitat» i Francesc Soria, responsable de comunicació del club blanc-i-vermell, va emfasitzar que el mitja punta ja «va brillar a Manresa la temporada de l’ascens a Tercera Divisió».

Per la seva banda, Ferran Costa, el tècnic del CE Manresa, va reconèixer que «Joel Priego és un jugador que tinc en molta estima des que vam coincidir al Club Gimnàstic, com a esportista i com a persona». L’artífex de l’ascens dels blanc-i-vermells a Segona RFEF va exposar que «arribar a un acord va ser senzill. Els objectius del futbolista i els del club coincidien». Per últim, Ferran Costa va detallar que Joel Priego «llueix en aquells equips que aposten pel futbol combinatiu, en els quals es pot relacionar sovint amb la pilota». Per a la propera temporada, l’aposta de Joel Priego és el CE Manresa.