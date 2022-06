El Mundialet de Manresa reprèn la marxa recollint els fruits de 18 anys

Hi ha ganes de Mundialet. Després d’un 2020 de suspensió i d’un 2021 d’interrupció a mig torneig per culpa de la pandèmia i dels seus recurrents brots, la divuitena edició del campionat intercultural de Manresa intentarà des de demà gaudir del retrobament entre totes les ànimes de la ciutat. Trenta equips en tres categories (absoluta, veterans i femenina) donaran vida al Nou Estadi de Congost durant cinc setmanes plenes de ritme, gràcies a l’ambient que hi posen els participants i als comentaris del mai prou ben valorat speaker del torneig, el colombià Jorge Eliecer Pulido.

Entre ell i un altre dels puntals de l’organització, Luis Villa, van explicar que una de les sorpreses d’aquesta edició arribarà demà mateix, amb la inauguració. Pulido va avançar que «els fruits que ha donat aquest esdeveniment provoca que puguem aportar l’ADN del Mundialet al futbol de la nostra comarca i del país». Villa, per la seva banda, va recordar la història de la creació del campionat, de quan la requesta que tenia el torneig a l’inici va provocar que els camps de terra del Congost es quedessin petits i el trasllat a l’estadi gran. La febrada dels grans es va traslladar als petits, i es va crear l’ONG Diapo, amb 200 nens, a càrrec d’un Moctar Thera que ahir no era present a l’acte. A partir d’aquí, «no volem desvetllar temes dels quals parlarem dissabte, però volem donar a conèixer coses que ha aconseguit gent que ha nascut en el nostre Mundialet». A part d’aquesta incògnita, que es presenta com una mena de balanç de divuit anys del torneig, els altres presents a l’acte van voler destacar que «l’esport no es para a Manresa ni a l’estiu i donem continuïtat a un gran», de part del regidor d’Esports Toni Massegú. El seu homòleg de Nova Ciutadania, Jamaa Mbarki, va recordar que els estrangers sónel 19% de la població de la ciutat i qu eel torneig «en reflecteix la diversitat». Per la seva banda, Verónica Jaramillo en va voler destacar el paper de la dona, en un torneig femení que incrementa el nombre d’equips, i Miguel Pérez, de la federació catalana, hi va donar el suport institucional adient.