El Manresa sotmet el campió i jugarà la final

Segona participació i primer accés a la final. El Centre d’Esports Manresa es va imposar anit al vigent campió del Torneig d’Històrics, la UE Sant Andreu (0 a 1) i, consegüentment, avui optarà a conquerir per primera vegada el prestigiós trofeu en una final que enfrontarà els blanc-i-vermells i el Terrassa FC, a partir de les 18 hores. El duel serà televisat en directe per Esport3.

Els bagencs van afrontar el partit amb ambició ofensiva i determinació contra el conjunt andreuenc, l’oponent que els va eliminar a la tanda de penals (5 a 3) a la semifinal de l’any passat. Tot i l’absència de Putxi, el CE Manresa va fer seva la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva i, després de tretze minuts de joc, Álex Sánchez va disposar de la primera ocasió. El mig centre va penetrar a la defensa andreuenca com a interior dret i, ja dins l’àrea de penal, la seva rematada, massa centrada, va ser conjurada pel porter Miguel Ramos. Generar perill va incentivar encara més l’anhel ofensiu dels manresans, els quals van accentuar la seva pressió ofensiva durant el tram central del primer període. Miguel Ramos va evitar amb una excel·lent aturada el primer gol dels blancs-vermells (min 24). Pau Darbra va rebre a la frontal de l’àrea de gol, d’esquena a porteria, es va regirar i va efectuar una enverinada rematada creuada de vaselina que Miguel Ramos va conjurar. En el preceptiu servei de cantonada, primer Javi López i, després, Pau Darbra van rematar a gol a boca de canó, però van topar altra vegada amb l’encert del porter andreuenc (min 25). Pau Darbra va generar l’enèsima acció de perill del CE Manresa. El mitja punta de Tiana va penetrar com a extrem esquerre fins a la línia de fons, però la seva enverinada centrada rasa no va trobar rematador (min 40). L’andreuenc Sergi Caballero va replicar quatre minuts després. La gardela del lateral va sortir ben a prop del pal esquerre de la porteria d’Héctor Manzano.

Per fi, ja en el darrer minut del primer període, un magnífic servei en profunditat va habilitar Álex Sanchez per encarar en solitari Miguel Ramos i superar-lo amb un subtil xut ras (min 45).

El tècnic de la UE Sant Andreu, Xavi Molist, només va mantenir sobre el terreny de joc el mig centre Pau Morer a l’inici de la represa. La necessitat dels andreuencs va propiciar un segon acte més equilibrat, però les ocasions van ser blanc-i-vermelles. Javi López va superar el porter Jaime amb una rematada de cap superba arran d’un córner (min 62), però un defensa va evitar el gol de la sentència arran de la línia de gol.

Una dura entrada de Genís Blasco a Pau Darbra (min 72) va propiciar la seva expulsió i la de Josu Rodríguez per protestar. Tot semblava dat i beneït. Tot i això, Noah no va encertar a materialitzar el 0 a 2 amb una rematada de xilena a boca de canó (min 75) i l’expulsió d’Òscar Pulido per agafar la pilota amb les mans fora de l’àrea de gol, va semblar donar alguna opció als andreuencs. Va ser un miratge. Pablo Fernández (min 88), amb una excel·lent rematada de cap, i Noah (minuts 89 i 91) en dos mà a mà amb Jaime, van poder treure emoció als cinc minuts de temps de recuperació. No va ser així, però el CE Manresa ja és a la seva primera final del Torneig d’Històrics.