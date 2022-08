Un cop de dissort esvaeix el somni de conquerir el Torneig d’Històrics

La competició és tan agraïda com cruel i ahir va ser despietada amb els futbolistes del CE Manresa. Els blanc-i-vermells, esgotats i amb sis baixes, es van esforçar durant tota la confrontació per portar a la capital del Bages el seu primer Torneig d’Històrics. Els manresans no van aconseguir marcar i, quan semblava que la tanda de penals determinaria el guanyador d’aquesta 36a edició, la desventura va dictar sentència. El jove interior del Terrassa FC Nick Spartalis va servir en profunditat envers Jordi Cano. L’extrem esquerrà, escorat a la dreta de l’atac, va penetrar, primer, i sortir de l’àrea de penal blanc-i-vermella, després, abans d’etzibar un xut amb l’esquerra. La pilota va topar a l’esquena de Moha i va accentuar prou la seva curvatura per superar Héctor Hurtado. Passaven 47 segons del temps reglamentari del segon període i l’anhel dels manresans es va convertir, de sobte, en una quimera (1 a 0).

Tal com assenyalàvem, Ferran Costa va haver d’afrontar la final amb sis baixes, cinc per lesió i una per sanció (el porter Òscar Pulido). El mig centre Pablo Fernández es va lesionar l’espatlla dreta a les acaballes de la semifinal de dissabte i tardarà tres setmanes a refer-se completament. Així doncs, el navassenc es va afegir a la relació que fins ara configuraven Joan Castanyer, Aleix Díaz, Joel Priego i Uri Pérez. Tot i encarar el tercer partit en 71 hores, els blanc-i-vermells van aconseguir la iniciativa ofensiva i David Acedo no va poder rematar, al segon pal, una centrada rasa de Jaume Pascual (min 4). L’interior de Ses Salines va culminar amb un xut fregant el travesser una incursió des de la posició d’extrem esquerre (min 13) i la defensa egarenca va conjurar la seva enverinada passada a Javi López (min 16). Un minut després, va ser Noah qui va pretendre assistir el davanter del Pont de Vilomara, i altra vegada els centrals vallesans van resoldre la compromesa situació.

A partir del minut 23, l’equilibri va presidir el matx i les ocasions de gol no van reaparèixer fins a les acaballes del primer acte. Una excel·lent centrada de Putxi va habilitar Noah per rematar de cap des de la frontal de l’àrea de gol. La pilota va sortir fregant el pal esquerre de la porteria egarenca (min 44). Tot seguit, un córner favorable al Terrassa FC va propiciar l’enverinada rematada de cap del central Víctor Morales que Héctor Hurtado va conjurar i Pablo Servetti, a boca de canó, no va encertar a marcar (min 45). Noah va poder donar avantatge al CE Manresa en el temps de descompte del primer acte (min 45+4). Putxi va centrar amb precisió, ara des de l’esquerra, i el davanter ghanès va superar l’oposició de Lucas Viña i Ibrahim Kaboré per rematar de cap i obligar Ortega a lluir reflexos i col·locació.

Les prestacions d’ambdues formacions van minvar a la represa, tot i que el tècnic egarenc, Jordi López, va substituir deu futbolistes. El ritme de la circulació de la pilota es va alentir i dues accions de Jaume Pascual per la dreta (minuts 52 i 55) van ser les últimes espurnes ofensives remarcables del CE Manresa, si exceptuem un xut des de la frontal de l’àrea de penal del mallorquí (min 86). En aquest context, només una penetració per la dreta del gabonès Meshack Babanzila va obligar Héctor Hurtado a esforçar-se (min 70). L’empat sense gols i la tanda de penals semblaven inevitables. No comptàvem amb la inoportunitat de la física.

Ferran Costa: «El proper exercici, volem tornar a jugar el trofeu per guanyar-lo»

Serè, però dissimuladament decebut per la derrota encaixada a la final del Torneig d’Històrics. Així va atendre els mitjans de comunicació Ferran Costa, el tècnic del CE Manresa. El castelldefelenc va considerar que «la feina de l’equip, durant la competició, ha estat molt bona. Crec que hem fet un molt bon trofeu. Avui, els jugadors han protagonitzat un molt bon inici de partit i penso que hem estat força millors que l’oponent durant el primer període, en el qual hem tingut ocasions clares de gol que no hem sabut materialitzar». Ferran Costa va detallar que, «a la represa, el joc s’ha igualat i amb el partit acabat hem comès una errada que el Terrassa FC ha sabut aprofitar. És una lliçó que hem d’aprendre per afrontar el nostre debut a la Segona RFEF». El màxim responsable tècnic blanc-i-vermell va reconèixer que participar al Torneig d’Històrics «ha estat exigent físicament i, a més, hem perdut alguns jugadors per lesió durant el trofeu». «Tot i això, crec que és molt més profitós i enriquidor haver jugat quatre partits en tres dies que entrenar-nos durant una setmana», va reblar. Finalment, Ferran Costa va sentenciar que «si ens tornen a convidar, hi tornarem per guanyar el Torneig d’Històrics». Álex Sánchez va ser reconegut com el millor jugador jove de la competició. El mig centre va assenyalar que «ha estat una llàstima haver arribat a la final i no haver pogut guanyar el trofeu. Però es tracta d’agafar minuts, confiança i rodatge». Noah, màxim golejador de la competició, va exposar que «tot i la derrota, hem competit com ho fem sempre i hem tingut una identitat. Hem de felicitar el Terrassa FC pel seu triomf».