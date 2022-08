El CE Manresa cedeix en inferioritat

L’estrena del Centre d’Esports Manresa a la Copa Catalunya va significar, també, el comiat dels blanc-i-vermells de la competició. Els jugadors de Ferran Costa van cedir contra una UE Cornellà (0 a 3) que ahir va deixar palesa la qualitat d’una plantilla dissenyada per competir a la Primera Divisió RFEF, és a dir, a una categoria més alta d’aquella en la qual aquest exercici debutaran els manresans. La superioritat de la davantera del conjunt del Baix Llobregat, la capacitat dels cornellanencs per provocar o aprofitar les errades dels amfitrions a l’hora de treure la pilota jugada des de la defensa i la rigorosa expulsió del lateral Salva quan tot just s’havia consumit un terç de la confrontació, van ser les claus de l’eliminació dels blanc-i-vermells de la Copa Catalunya.

El CE Manresa va afrontar el duel amb les cinc baixes ja conegudes (Joan Castanyer, Uri Pérez, Pablo Fernández, Aleix Díaz i Joel Priego). Per la seva banda, el tècnic visitant, Gonzalo Riutort, va presentar un onze inicial que podria ser el titular dels verds en qualsevol partit de la Primera RFEF, inclosos els seus dos darrers fitxatges: el lateral dret Pere Martínez (UE Costa Brava) i el mig centre Ramon Folch (CE Sabadell).

Els primers quinze minuts de la confrontació van ser trepidants. Ambdues formacions van protagonitzar una allau de joc ofensiu que va concloure sense incidències a l’electrònic. La primera acció de perill la van generar els amfitrions. Jaume Pascual va penetrar com a extrem esquerre i va habilitar Javi López per rematar amb el peu esquerre. Lògicament, la pilota va anar fora (min 3). Després de les rèpliques visitants, un servei en profunditat de David Acedo va permetre Jaume Pascual encarar en solitari Lucas Anacker, que li va pispar la pilota en voler superar-lo (min 10). La subtil rematada creuada d’Alfred Planas (min 17) va tancar aquesta primera fase del partit. Després de la tempesta ofensiva, la calma. Els dos oponents van maldar per trenar més pausadament el joc, però després de l’aturada per hidratar-se, Òscar Pulido es va haver de lluir per conjurar les rematades a gol de Sergi Baldrich (min 30) i Rubén Enri (min 31).

Un minut després, Salva va incórrer en una lleu desconsideració a Gerard Martín, que li acabava de fer una falta, i l’àrbitre va optar per expulsar el lateral blanc-i-vermell (min 32). El CE Manresa, en inferioritat numèrica, va refer la seva estructura (4-4-1) i va maldar per mantenir l’empat fins al descans. Alfred Planas va xutar fregant el travesser (min 35) i Javi López va rematar de cap fora un servei de falta lateral executat per Marc Martínez (min 42). Ja en el temps de recuperació del primer acte, una combinació fallida entre Noah i Àlex Iglesias es va convertir en una pilota perduda que va permetre l’incisiu Gil Muntadas combinar amb Sergi Baldrich. Aquest, va penetrar com a extrem dret i va servir la pilota a l’àrea de penal per tal que Gil Muntadas afusellés Òscar Pulido amb un inapel·lable i ajustat xut a mitja alçada.

Tot i enfrontar-se a un escenari molt desfavorable, Ferran Costa va modificar, altra vegada, l’estructura de l’equip (3-4-2), per donar possibilitats a Noah i Jaume Pascual de marcar el gol de l’empat. La UE Cornellà va poder sentenciar amb una rematada a boca de canó de Rubén Enri (min 48) i va mantenir la possessió de la pilota fins al minut 58, Llavors, els blanc-i-vermells li van arrabassar i van mirar de combinar per generar espais en atac. L’agosarada aposta els amfitrions els va sentenciar. Gil Muntadas va pispar la pilota a Àlex Iglesias, la va conduir fins a la frontal de l’àrea i va tancar l’eliminatòria amb un impecable xut ras amb l’esquerra. Tot estava dat i beneït, però el CE Manresa no es va descompondre i Lucas Anacker va evitar un gol olímpic de Pau Darbra (min 76). Tres minuts després, una centrada de Finot des de la posició d’extrem esquerre va propiciar el gol en pròpia porteria d’Àlex Iglesias.