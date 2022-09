Montse Gomariz guanya tres plates en els europeus màsters de Roma

La nedadora del CN Manresa Montse Gomariz s’ha penjat tres medalles de plata en la seva participació en els Campionats d’Europa de natació màster que s’estan fent durant aquests dies a Roma. La manresana només ha estat superada per competidores locals, una de les quals fins i tot va batre un rècord del món.

Així, va ser segona en la final dels 100 metres papallona per a esportistes entre 50 i 54 anys, amb un temps de 1.12.58, sense possibilitats davant del rècord de Franca Bosisio (1.07.55). Tercera va ser la neerlandesa Lidi Van Bon-Rosenbrand amb 1.16.50. En els 200 estils, va tornar a ser segona amb 2.47.53, superada per la italiana Manuela Maltianti (2.41.55). Finalment, en els 50 papallona, va fer 31.72 i va tornar a ser vençuda per Bosisio (30.27).