Debut amb un valuós empat al Congost

Una victòria i un empat. Aquest és el preuat balanç dels dos primers partits jugats pel CE Manresa a la Segona Divisió RFEF. Ahir, els blanc-i-vermells es van estrenar a la categoria com a locals amb unes meritòries taules contra el tercer classificat del grup 3 el curs passat, la SCR Peña Deportiva (1 a 1). Els amfitrions van fer que els aficionats somiessin en la consecució del segon triomf de l’exercici durant quasi mitja hora. Tot i no aconseguir-lo, sens dubte la igualada final és un botí inestimable.

Els blanc-i-vermells van iniciar el matx sense inhibicions i, quan tot just s’havien consumit 29 segons, Marc Fraile va haver de conjurar la intencionada centrada de Jaume Pascual envers Noah i un servei en profunditat de Marc Martínez (min 11) va habilitar Noah per encarar en solitari el porter visitant. Javi Seral va travar el davanter manresà a la frontal de l’àrea de penal, però l’àrbitre no va considerar punible l’acció. Ambdues formacions van maldar per aconseguir la iniciativa ofensiva, però els amfitrions es van mostrar més incisius fins al minut 25. Pau Darbra va replicar la canonada de Diego Cámara (min 29) amb una incursió que la defensa eivissenca va tallar (min 34) i amb una gardela que va obligar Javi Seral a lluir-se (min 43). Aquesta acció va ser l’única ocasió d’un primer acte en què l’actuació del quartet de defenses locals va ratllar la perfecció, amb una menció especial per a les prestacions de Putxi i Álex Sánchez.

El CE Manresa va adquirir avantatge a l’electrònic als sis minuts de la represa. Una acció iniciada per Pau Darbra va propiciar una centrada de Noah des de la posició d’extrem esquerre. El refús de la defensa de la Peña Deportiva davant de la rematada de cap inicial de Javi López va ser poc contundent i el davanter del Pont de Vilomara el va aprofitar per marcar amb un inapel·lable xut ras i creuat. Manolo González va modificar l’estructura del seu equip (del 4-3-3 al 4-4-2 amb rombe) per jugar amb dues referències en atac. Entre els minuts 60 i 80, els embats ofensius dels eivissencs només els van reportar sis accions de perill que no van comprometre la integritat de la porteria local. La fermesa de la defensa manresana permetia albirar la segona victòria en el cada vegada més proper horitzó del final de la confrontació. Malauradament, un córner executat per Álvaro Barrero va habilitar el lateral Carlos Badal per batre Òscar Pulido amb una indeturable rematada creuada (min 80). Fins al final del partit, ni un ni altre equip van poder armar noves ocasions i les taules van esdevenir el resultat final. Dos partits, quatre punts.

Costa: «El treball dels jugadors referma la confiança que hi tenim els tècnics»

El màxim responsable tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, va considerar que «hem protagonitzat un molt bon inici de partit i, com a conseqüència, els jugadors de la Peña Deportiva no s’han trobat còmodes en cap moment de la confrontació quan tenien la possessió». L’entrenador originari de Castelldefels va contextualitzar que el conjunt eivissenc «té excel·lents futbolistes, una idea de joc molt clara i un tècnic que coneix molt bé la categoria». Les prestacions del CE Manresa contra aquest oponent i el fet que «hem sabut interpretar el que el partit ens demanava en cada moment» van deixar en l’entrenador «la sensació que l’equip no ha aconseguit prou premi per la feina que ha fet». Ferran Costa va explicitar que, «a la segona part, els jugadors estaven esgotats. Però, tot i cedir el domini a la Peña Deportiva quant a possessió i localització, l’equip es trobava còmode i no els hem concedit ocasions de gol». El tècnic va reconèixer que «la nostra línia defensiva ha estat a un nivell altíssim» i va detallar que «ens ha faltat ser més incisius, en moments puntuals, a la línia de tres quarts ofensiva. No hem finalitzat tres o quatre accions». «Encara ens trobem en la fase d’aclimatació a la categoria, però ara, amb punts en joc», va reflexionar el castelldefelenc. A més, Ferran Costa va exposar que «som conscients que cada punt ens costarà sang i suor, però aquest és el repte que afrontem amb rigor i amb la vocació de ser competitius». «Ja tenia confiança en aquest equip, però després de veure la capacitat de treball dels jugadors en un partit com aquest, aquesta confiança es referma, s’eleva fins al dos-cents per cent», va reblar Ferran Costa.