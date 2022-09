El CF la Font i l’ONG Diapo s’entrenen a la plaça Major per exigir la gespa artificial

Una vuitantena de jugadors del CF la Font dels Capellans i de l’ONG Diapo es van entrenar ahir, durant tres quarts d’hora, entre les 18.35 i les 19.20 hores, a la plaça Major de Manresa, just davant de l’Ajuntament, mentre al consistori es desenvolupava el ple ordinari d’aquest mes.

Les seves reivindicacions són clares i inequívoques: ambdues entitats exigeixen que s’inclogui la partida econòmica necessària per dotar de gespa artificial el camp de les Cots al pressupost municipal del 2023. Si no es fa així, creuen que «es posa en perill la continuïtat dels projectes esportius» complementaris del CF la Font dels Capellans i de l’ONG Diapo i consideren que «s’aboca ambdós clubs a la dissolució».

Per això, van emfasitzar que l’acció reivindicativa d’ahir només serà la primera d’una llarga sèrie si l’equip de govern municipal no atén les seves peticions. Si no se’ls escolta, les sessions preparatòries reivindicatives es reproduiran en altres indrets de la ciutat, de forma periòdica. La iniciativa del CF la Font dels Capellans i de l’ONG Diapo compta amb el suport de les AVV de la Sagrada Família i de la Font dels Capellans. Els presidents de les dues entitats veïnals, Marina Hosta i Said Ghoula, van ser ahir a la plaça Major.

El CF la Font dels Capellans i l’ONG Diapo desenvolupen la seva activitat esportiva al Municipal de les Cots, una instal·lació que va arribar a estar en desús. Mochtar Thera i el seu equip de col·laboradors de l’ONG Diapo el van desbrossar i recuperar per a l’activitat esportiva, amb el vistiplau de l’Ajuntament, l’estiu del 2019. Des del següent curs esportiu, la instal·lació es va convertir en la seu de l’entitat, que fins aleshores dinamitzava la seva tasca d’inclusió social a través de l’esport des del camp de sorra annex a l’estadi del Congost. En l’actualitat, tal com detalla Mochtar Thera, l’ONG Diapo té «quatre equips federats i tres que militen a les competicions del Consell Esportiu del Bages». Aquestes set formacions apleguen uns 125 futbolistes infantils, alevins, benjamins i prebenjamins. El CF la Font dels Capellans es va refundar el 2020 i aquest curs disposa del primer equip (Quarta Catalana), d’un conjunt de veterans i d’una formació juvenil, és a dir, compta amb uns 60 jugadors.

Salvador Olmedo, president del CF la Font dels Capellans, i Mochtar Thera, el seu homòleg de l’ONG Diapo, reconeixen que «ens hem reunit amb el regidor d’Esports, Toni Massegú, per posar fil a l’agulla a la instal·lació de la catifa sintètica a les Cots». Se’ls va presentar un estudi que quantificava el cost de l’obra en 511.000 euros i saben que « el projecte constructiu» està «en fase de redacció». Tot i això, volen concrecions abans de les eleccions municipals.

Dos fets, un de simptomàtic i un altre de circumstancial, han estat el detonant de la convocatòria d’ahir. Ambdós clubs han maldat durant tot l’estiu per constituir un equip cadet que havia d’integrar-se a l’estructura del CF la Font amb futbolistes formats a l’ONG Diapo, però no ha estat possible per què els jugadors han optat per emigrar a d’altres equips de barri de la ciutat per poder jugar en unes instal·lacions del segle XXI. D’altra banda, el dimarts, 13 de setembre, els responsables d’ambdues entitats es van trobar l’entorn del camp ple de males herbes, després del parèntesi estival. L’endemà, operaris municipals van desbrossar els terraplens del Municipal de les Cots. Tot i això, la manca de diligència del consistori durant l’estiu havia fet vessar el got i divendres es va decidir iniciar les accions reivindicatives.