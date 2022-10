Dos bronzes per al Centre de Tecnificació en la Supercopa júnior

Els judokes del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès Guillem Lozano (Esport7) i Marc Escribà (Judo Moià) van iniciar de la millor manera la temporada amb la medalla de bronze en la Supercopa d’Espanya júnior que va tenir lloc a València. Es tracta de la primera competició d’àmbit estatal de la present temporada.

Lozano, que competeix com a cadet de segon any, va ser tercer en la categoria de menys de 100 quilos i Marc Escribà, júnior de primer any, també va poder pujar al podi, en el seu cas en la categoria de més de 100 kg. Aquestes terceres posicions també els donen punts per participar en el proper Campionat d’Espanya.

El Centre de Tecnificació va aportar dues judokes més al campionat. D’aquesta manera, Íngrid Domínguez, del Judo Moià, va quedar cinquena en la categoria de menys de 57 quilos. Va competir en el combat per aconseguir la medalla de bronze, però el va perdre. Per la seva banda, Helga Barris, de l’Esport7, també cadet de segon any, com Lozano, va caure en el combat de primera ronda i després també va caure en una repesca que l’hauria pogut conduir a la lluita per un dels bronzes.