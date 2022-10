La imbatibilitat es perd a Saragossa

La primera visita de l’exercici a terres aragoneses ha comportat per al Centre d’Esports Manresa encaixar la primera derrota a la Segona Divisió RFEF i deixar en divuit partits la històrica ratxa d’imbatibilitat. Els blanc-i-vermells han perdut al camp del Deportivo Aragó (1 a 0). Tot i això, els manresans mantenen el quart lloc a la classificació (15 punts) i la distància amb el segon i el tercer classificats. No endebades, el RCD Espanyol B (16) va cedir al Prat (1 a 0) i la SCR Peña Deportiva (15) va perdre la imbatibilitat al feu de l’Hèrcules CF (2 a 1). Per la seva banda, el CD Terol, el líder de la competició, es va imposar a domicili al CF Badalona Futur (0 a 1).

El filial del Reial Saragossa ha enfrontat el duel contra els blanc-i-vermells amb la imperiosa necessitat de vèncer després d’encaixar tres derrotes consecutives. Ferran Costa ha hagut de prescindir del concurs del mig centre navarclí Marc Martínez per les molèsties que té en una fàscia i, per precaució, ha optat per no incloure a l’equip inicial al lateral Salva i a l’interior Pau Darbra.

Tot i aquestes absències, els manresans han presentat un equip recognoscible que només ha necessitat 120 segons per fer-se amb la possessió de la pilota i amb la iniciativa ofensiva. Noah no ha pogut rematar, només controlar, la primera centrada intencionada des de la posició d’extrem dret de Jaume Pascual (min 5) i Javi Hernández ha impedit que Javi López rematés de cap un segon servei a l’àrea des de la dreta (min 6). Quatre minuts després, una llunyana canonada de Joel Priego ha obligat el porter Dani Rebollo a mostrar la seva concentració. Els aragonesos han revertit la situació entre els minuts 10 i 15, gràcies als arguments ofensius del tàndem que configuraven el lateral Juan Sebastián i l’extrem Jorge Rastrojo per la banda dreta i a la força i velocitat de l’incisiu Alejandro Fidel Jay per l’esquerra. Una magnífica assistència de Rastrojo a Sebastián ha habilitat el lateral per armar una rematada creuada al primer pal, des de l’àrea de penal, que ha aturat Òscar Pulido arran de la creueta superior esquerra (min 12). El CE Manresa ha tornat a fer-se amb el tempo del partit fins a encaixar el gol que determinaria el guanyador del matx. Alejandro Fidel Jay ha protagonitzat una de les seves característiques incursions en diagonal per l’esquerra, ha penetrat a l’àrea de penal i ha etzibat una gardela que Òscar Pulido ha conjurat. El refús del porter ha habilitat Guillem Naranjo per xutar des de la frontal de l’àrea de penal. Toni Sureda ha impedit el gol sota els pals, però ni el lateral ni Òscar Pulido han pogut repel·lir la segona rematada a boca de canó del golejador del Prat de Llobregat (min 22).

L’avantatge ha espornat el Deportivo Aragó que ha maldat per incrementar la distància a l’electrònic durant els següents deu minuts. Un servei de falta executat per Mario Benedet ha sortit ben a prop de la creueta superior dreta de la porteria manresana (min 26) i Òscar Pulido ha aturat el xut ras de Jorge Rastrojo (min 31). A continuació, els blanc-i-vermells han recuperat el control del centre del camp. Antonio Pelegrín no ha arribat a rematar de cap una centrada de Joel Priego (min 38) ni Javi López la pilota pentinada per Noah (min 40). La setena i última ocasió dels amfitrions ha estat un xut des de l’interior de l’àrea de penal de Jorge Rastrojo que ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria d’Òscar Pulido (min 41).

Ferran Costa ha fet tres substitucions durant el descans. Salva, Álex Sánchez i, sobretot Pau Darbra, han ajudat el CE Manresa a fer-se amb el monopoli de la possessió a partir del minut 55 i Noah i el lateral dret cornellanenc no han pogut rematar una enverinada centrada rasa de Jaume Pascual (min 64). Tot i el lideratge creatiu de Pau Darbra, els bagencs no han aconseguit generar ocasions de gol. Un servei de falta lateral ha propiciat l’assistència amb el cap de Moha envers Putxi. El central ha marcat, però l’àrbitre ha anul·lat de seguida l’acció per fora de joc (min 82). Els blanc-i-vermells no han defallit i han mantingut l’ofensiva durant els set minuts del temps de recuperació, però sense la inspiració necessària per inquietar Dani Rebollo. L’única ocasió d’aquest segon acte ha estat de l’equip d’Emili Larraz. Ja al minut 98, la precipitació ha provocat una errada en la passada d’Òscar Pulido que el porter va esmenar aturant el xut de Raúl Rubio. La improductivitat en atac del CE Manresa ha otorgat el qualificatiu de justa a la derrota.