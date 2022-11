El CE Manresa es prepara per anar de Copa

Expectació. El partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei que avui, a partir de les 12 hores, enfrontarà el CE Manresa i el Pontevedra CF (Primera Divisió RFEF) a l’estadi del Congost ha aixecat un interès inusual a la capital del Bages.

Una dada i dues anècdotes ho exemplifiquen. Sense comptabilitzar les servides ahir a la tarda, el club havia venut quasi un miler d’entrades a l’avançada. A més, ahir al matí, una vintena de membres de la penya Sector Vermell va sorprendre els jugadors blanc-i-vermells amb la seva presència a l’últim entrenament de l’equip abans d’afrontar el decisiu duel. Per la seva banda, Ferran Costa, el tècnic del CE Manresa, va explicitar a Regió7 que «fa goig sentir a parlar del partit a tot arreu i que la gent t’aturi pel carrer per animar-te».

Trenta-sis anys després de la darrera participació del conjunt manresà a la Copa del Rei, i malgrat l’oponent no tingui el pedigrí d’un equip de Primera o de Segona Divisió A, la ciutat viu l’eliminatòria amb entusiasme. No endebades, es preveu que prop de 1.500 espectadors s’apleguin a les grades de l’estadi del Congost.

Cercar el triomf és innegociable

Vèncer un conjunt de categoria superior i accedir a la segona eliminatòria, en la qual les probabilitats de ser aparellat amb un equip de la Lliga Santander o de la Lliga Smartbank són altíssimes. Aquest és l’objectiu, avui, del CE Manresa. «Sortirem a guanyar, com ho fem sempre, ja sigui un partit de lliga, un amistós o una eliminatòria de la Copa del Rei. Això és innegociable. I no hi ha millor camí per aconseguir-ho que oferir la nostra millor versió», assevera, amb determinació, Ferran Costa.

El tècnic blanc-i-vermell prepara el duel amb quatre baixes. Moha s’afegeix a la relació que configuren el central Joan Castanyer i el mig centre Uri Pérez, que es recuperen de les seves respectives lesions de llarga durada, a més de l’interior Biel Rodríguez, que fins la setmana vinent no es podrà reincorporar a les sessions preparatòries després de tenir una ruptura fibril·lar al soli de la cama esquerra. Moha va jugar tot el partit al camp de l’Hèrcules CF, però en finalitzar es va adonar que tenia una ruptura de fibres al bíceps femoral de la cama dreta. Es preveu que necessiti entre quatre i sis setmanes per recuperar-se. En contraposició, el mig centre Marc Cuello ja s’ha refet de les molèsties generades per un esquinç al turmell del peu esquerre.

Només un empat a fora a la lliga

El Pontevedra CF es va proclamar campió del grup 1r de la Segona Divisió RFEF la temporada passada i, per tant, va aconseguir l’ascens directe a la Primera RFEF. Els 19 gols materialitzats per Charles Dias, màxim golejador de la categoria, van ser fonamentals per segellar aquesta consecució. Aquest exercici, el conjunt grana ocupa la divuitena i antepenúltima posició al grup 1r de la tercera categoria estatal (10 punts). Els gallecs han segellat dues victòries, han signat taules en quatre ocasions i han cedit cinc derrotes a la lliga. Les seves prestacions a l’estadi de Pasarón són acceptables, però a domicili l’equip entrenat per Antonio Fernández només ha sumat un punt i ha marcat un gol, curiosament, a Riazor, contra el RC Deportivo (1 a 1). Cristina Prieto, membre de la redacció d’Esports de l’edició de Pontevedra del Faro de Vigo, ho atribueix al fet que, «després de l’ascens, es va donar continuïtat a la plantilla, però es va canviar d’entrenador. Antonio Fernández va agafar el relleu d’Ángel Rodríguez, ara a l’Hèrcules CF. El nou tècnic ha intentat que l’equip fes un joc més combinatiu a partir de la pressió al terreny de joc de l’oponent, per recuperar la pilota i tenir-ne la possessió». «La implementació del nou estil de joc no ha reeixit, possiblement per les característiques físiques dels futbolistes, i s’ha hagut de reformular», exposa Cristina Prieto.

Ferran Costa remarca que «el conjunt grana destaca pel dinamisme i capacitat associativa dels seus davanters. És un equip proactiu en defensa al qual li agrada jugar al camp de l’oponent. Per guanyar-los, haurem d’evitar que els seus davanters s’associïn, tenir l’habilitat de sortit ràpid de la seva pressió i resoldre millor les nostres accions ofensives».

Charles torna per tancar el cercle

Després de jugar set temporades a Primera Divisió (RC Celta de Vigo, Màlaga CF i SD Eibar), Charles Dias va tornar al Pontevedra CF el curs esportiu 2020-21. Endebades, el davanter brasiler va iniciar la seva carrera futbolística a l’Estat al conjunt grana (exercici 2004-05). El curs esportiu 2010-11, Charles va fitxar pel Còrdoba CF (Segona A), i dues temporades després va ser el màxim golejador de la categoria (27 gols) amb la UD Almeria. Aquest fet va propiciar el seu salt a la Primera Divisió.