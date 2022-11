El CE Manresa diu adeu a la Copa fent afició

La jornada festiva intrínseca a la disputa d’una eliminatòria a partit únic de la Copa del Rei va reunir 2.198 espectadors a l’estadi del Congost, una quantitat que suposa establir un nou rècord d’assistència en un duel protagonitzat pel conjunt blanc-i-vermell.

Tot i això, i malgrat adquirir avantatge a l’electrònic set segons després d’iniciar-se el partit, el Centre d’Esports Manresa va perdre contra el Pontevedra CF (1 a 3) i es va acomiadar de la competició. Els gallecs, sobretot durant els primers trenta minuts, van evidenciar la seva superioritat i es van classificar de forma merescuda per a la segona eliminatòria. Per la seva banda, els jugadors, tècnics i directius de l’entitat manresana es van conjurar per tornar a prendre part a la Copa del Rei tan aviat com sigui possible i, si aquest fet es produeix durant la propera temporada, millor que millor.

Malgrat la baixa per lesió del central Moha, el tècnic blanc-i-vermell, Ferran Costa, va mantenir l’estructura d’equip que ha utilitzat en els darrers partits de lliga (5-3-2). L’andalús Paco Benítez va substituir Mohamed Djitté a la línia defensiva i Álex Sánchez va repetir titularitat al centre del camp.

L’entrenador del Pontevedra CF, Antonio Fernández, va optar pel mateix dibuix tàctic (5-3-2), un sistema que ja va emprar en l’últim partit de lliga de la Primera Divisió RFEF al feu del Reial Madrid Castilla (1 a 0). Fernández va alinear alguns dels seus titulars indiscutibles (Ángel Bastos, Víctor Vázquez Churre, Brais Abelenda), va retornar a la titularitat el porter Álvaro Cortés i va facilitar l’estrena, aquest curs, en competició oficial, del lateral dret Seoane, després de superar una greu lesió. Alhora, va fer confiança a tot un seguit de futbolistes que malden per aconseguir un lloc fix a l’onze inicial grana. En contraposició, va reservar el veterà davanter brasiler Charles.

Arribar i moldre, començar i marcar

El partit no va poder tenir un inici més favorable per al CE Manresa. Tot just s’havien consumit set segons de joc, exactament sis segons i set dècimes, que el primer gol dels blanc-i-vermells va pujar al marcador. El servei inicial de la confrontació, a càrrec dels amfitrions, va propiciar un servei en profunditat de Marc Martínez envers Noah. El porter Álvaro Cortés i el central Víctor Vázquez Churre van dubtar a l’hora de refusar l’acció. Finalment, el primer va decidir sortir i el segon cedir la pilota amb el cap al seu porter. El resultat va ser un gol en pròpia porteria del central que va desfermar l’èxtasi a les grades. Segons el compte de Twitter MisterChip, es tracta del gol més ràpid materialitzat en una competició oficial d’àmbit estatal de tota la història del futbol espanyol. El gol encaixat va deixar clar als gallecs que no tenien cap altra opció que entomar el repte de segellar la remuntada si volien passar a l’eliminatòria següent. El Pontevedra CF no es va destarotar, va acceptar el desafiament i va assumir la iniciativa ofensiva. Paco Benítez va tallar la primera centrada des de la posició d’extrem dret de l’incisiu Oier Calvillo (min 4) i Salva es va guanyar el reconeixement dels aficionats en neutralitzar l’enverinada assistència envers Alberto Rubio (min 10).

Els gallecs movien la pilota a la seva línia de tres quarts ofensiva amb criteri, rapidesa i precisió i obligaven els manresans a centrar tota la seva atenció en tasques defensives. En aquest context, els bagencs no van poder trenar la seva segona acció d’atac fins al minut 13. Antonio Pelegrín va habilitar Salva per penetrar com a extrem dret i Noah va rematar de cap, sense perill, la centrada del lateral dret. Tot seguit, Luis Martínez va tallar la intencionada centrada rasa de Jaume Pascual (min 14). En els minuts següents, el CE Manresa va maldar per equilibrar el percentatge de possessió de la pilota, però als locals els costava retenir l’esfèrica degut a l’efectiva pressió dels granes. El Pontevedra CF havia generat una dotzena d’accions de perill, però cap ocasió de gol, quan l’enèsima incursió com a extrem d’Oier Calvillo i la posterior centrada van habilitar Brais Abelenda per batre Òscar Pulido amb una inapel·lable rematada de cap (min 29). El mitja punta havia sorprès la defensa local apareixent al bell mig de l’àrea de penal des de la segona línia. Un minut i deu segons després, Brais Abelenda va estar a punt de signar la remuntada. Va recuperar la pilota, va penetrar a l’àrea de penal per l’esquerra, va driblar Òscar Pulido i va xutar ras sense oposició. Putxi va interceptar l’esfèrica a un metre de la línia de gol. Tot i l’esforç del capità, el Pontevedra CF va capgirar el resultat dos minuts després. Alberto Rubio va centrar al primer pal des de la posició d’extrem esquerre, inusualment, Òscar Pulido va sortir tard i Yelko Pino, altra vegada arribant des de la segona línia, es va avançar a la seva acció per rematar de cap a gol (1 a 2). Abans del descans, el porter manresà va blocar una malintencionada centrada d’Oier Calvillo (min 39) i Joel Priego va culminar amb un xut ras arran de pal un perillós servei de falta indirecta (min 42).

Del domini local a la sentència

Ferran Costa va reestructurar el seu equip (4-4-2) i va incorporar Marc Cuello al joc a l’inici de la represa. Quan després de 35 segons els amfitrions van forçar el primer servei de cantonada de la confrontació, ja era evident que el CE Manresa no es conformava a encaixar una derrota honorable. Inequívocament, en aquest segon acte, la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota van correspondre als blanc-i-vermells. Un defensa grana va neutralitzar l’enverinada centrada de Jaume Pascual envers la posició de Javi López i Salva (min 49) i el porter Álvaro Cortés en va allunyar una de posterior (min 57). Malauradament, quan els manresans controlaven completament el tempo del partit, un servei del porter gallec que va intentar tallar amb el cap Putxi, molt forçat, va habilitar Brais Abelenda per batre per segona vegada Òscar Pulido, ara amb una precisa vaselina (min 58). El partit estava dat i beneït i l’eliminatòria sentenciada, però els jugadors del CE Manresa no van defallir i van mantenir i, fins i tot, intensificar, la seva ofensiva. Els amfitrions van generar accions de perill amb certa assiduïtat, però no van gaudir de cap ocasió de gol fins que Víctor Vázquez Churre va tocar amb les mans, a l’interior de l’àrea de penal, una centrada des de la dreta i l’àrbitre va assenyalar el preceptiu penal (min 78). Javi López va assumir la responsabilitat d’executar la pena màxima i va enganyar Álvaro Cortés, però l’esfèrica es va estavellar a la base del pal dret de la porteria del Pontevedra CF (min 79). Sens dubte, s’havia malbaratat una oportunitat única d’optar a la igualada final i a forçar la pròrroga. Tot i ser conscients que ja no podrien impedir l’eliminació, els blanc-i-vermells van inquietar l’oponent fins i tot en el temps de recuperació. En finalitzar el duel, els aficionats van premiar els seus jugadors amb una merescuda ovació.