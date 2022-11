El setè Vinya Cros assoleix el miler de participants i recapta 13.410 euros solidaris

Objectiu assolit! El repte que havien entomat els organitzadors de la setena edició del Vinya Cros de l’Oller del Mas es va transmutar en una realitat tangible i la prova organitzada amb finalitats estrictament solidàries va aplegar, diumenge, un miler de participants, entre les curses de 21, 10 i 5 quilòmetres.

L’edició més multitudinària del Vinya Cros va permetre recaptar 13.410 euros que es destinaran al projecte «Beques de formació per a joves i nens en risc d’exclusió social» que impulsa la Fundació del Convent de Santa Clara. No endebades, Fundació la Caixa s’havia compromès a aportar 5 euros addicionals per cada participant. A més, els patrocinadors de l’esdeveniment (Cardoner Group, Puigdellívol. Fusteria i Decoració, Sitges Clínica Dental, Grup Geseme, UPC Manresa, Cafès del Bages, Coca-Cola, Difoprint, Aneto i l’Heretat Oller del Mas) van assumir tots els costos d’organització o van facilitar els serveis que reben els participants per tal que els ingressos de les inscripcions es destinessin, íntegrament, al projecte solidari escollit.

Els guanyadors de l’exigent prova de 21 km van ser Carles Reposo (1 hora i 27 minuts) i Teresa Jori (1 hora i 49 minuts). Pel que fa a la cursa de 10 km, els millors van ser Pau Nacenta (34 minuts i 45 segons) i Irene Fuertes ( 41 minuts i 57 segons). Per últim, Sergi Martínez (16 minuts i 59 segons) i Núria Tió (17 minuts i 03 segons) van ser els primers a travessar la línia d’arribada després de completar el recorregut de 5 km.