El bagenc Ricard Planas debuta als 50 anys en un campionat català de BTT i el guanya

Arribar i moldre. Debutar en una competició oficial i vèncer. El bagenc Ricard Planas, de 50 anys, va començar a practicar el ciclisme de muntanya quinze anys enrere, però no es va plantejar prendre part en competicions oficials fins el 2021. Els remarcables resultats que va aconseguir l’any passat quan va participar en alguna prova de forma puntual, li van fer prendre consciència que, aquest 2022, ja com a Màster 50, podia lluitar per pujar al podi d’un dels campionats més exigents que s’organitzen al país, la Copa Catalana Marató de BTT. Enguany, el curs de la seva estrena, Ricard Planas s’ha proclamat campió de Catalunya de l’especialitat en la seva categoria d’edat i el 2023 vol entomar el repte de competir a la Copa d’Espanya de Marató amb l’objectiu de pujar al podi.

El ciclista de Sant Mateu de Bages establert a Santpedor des del 2000, exposa que «un seguit de circumstàncies m’han conduït a debutar en les competicions oficials en aquest moment de la meva vida: la necessitat d’entrenar-se cada vegada millor i amb més criteri, entendre l’esport com un desafiament de millora personal, les marques assolides quan, de forma esporàdica, prenia part en alguna competició». No endebades, després de testar el seu nivell durant el 2021, Ricard Planas va prendre la decisió de deixar de preparar-se de forma autodidacta i es va posar en mans d’un entrenador, Agustí Serra, i d’una nutricionista, Aina Rabassa. «Volia debutar a la Copa Catalana de Marató amb l’objectiu de pujar a un dels tres graons del podi de la meva categoria d’edat». «La modalitat anomenada marató o XCM, per a mi, és la més atractiva de totes les que configuren les competicions de bicicleta de muntanya. Les proves consten de circuits de 65 a 70 km amb un desnivell acumulat d’entre 1.500 i 2.000 metres», detalla. El bagenc va intensificar la seva preparació i va signar la quarta posició en la primera prova de la Copa Catalana de Marató, la prestigiosa La Santa Vall (Sant Gregori). «No em vaig saber dosificar. Em vaig buidar. Vaig sortir massa fort i, després, va ser impossible mantenir un ritme regular de pedaleig», admet. Tot i això, els fruits de doblar les hores setmanals d’entrenament i de fer-ho sota la supervisió d’un entrenador personal i d’una nutricionista no van tardar arribar. Un més després, Ricard Planas va dominar i es va imposar a l’Open Kenda de Torrelles de Foix, la segona prova del campionat. Un èxit que seria determinant al final de la competició. «Va ser la meva millor cursa de la temporada. Era un dia molt fred, una circumstància que m’afavoria per les meves característiques físiques». El bagenc va treure un avantatge de 14 minuts i 36 segons al segon. Després de la cursa a l’Alt Penedès, aconseguir el títol semblava a l’abast, però la impossibilitat de competir a la Garrigues Bike de L’Albagès va modificar aquest escenari. Les prestacions de Ricard Planas a la quarta prova de la Copa Catalana, l’Esquella Bike Race de Ribes de Freser, van ser, altra vegada, immillorables. Tot i això, quan liderava la cursa amb sis o set minuts d’avantatge sobre el segon, el bagenc es va perdre i només va assolir la tercera posició final. Així doncs, el guanyador s’hauria de dirimir a la darrera prova, la Pedals del Tros de Santa Coloma de Queralt. Ricard Planas va ser el segon en creuar la línia d’arribada i es va proclamar campió de la Copa Catalana de Marató. «El proper exercici vull revalidar el títol català i prendre part a l’estatal amb l’objectiu de pujar al podi», sentencia el bagenc.