Pep Guardiola se suma al repte benèfic de fer 1.200 ascensos a Collbaix

El repte del callussenc Joan Gómez Bonamusa de pujar 1.200 vegades aquest 2022 la muntanya de Collbaix, que Regió7 va explicar el passat 1 de novembre, ja té un objectiu solidari com pretenia. I molt bons padrins. El dissenyador barceloní afincat al Bages des de fa vint-i-quatre anys destinarà el seu esforç, i els de tots aquells que vulguin acompanyar-lo en el repte de recaptar diners per a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, i compta amb el suport de l’exfutbolista i entrenador Juan Carlos Unzué, malalt d’ELA i una de les veus més acreditades i compromeses amb la lluita contra aquesta malaltia.

No serà l’únic rostre popular vinculat a la cursa de Bonamusa contra l’esclerosi lateral amiotròfica: l’entrenador de futbol santpedorenc Josep Guardiola, acabat de premiar com a millor tècnic per la federació catalana, s’ha sumat a la promoció d’aquesta campanya solidària, i dilluns va pujar el cim bagenc acompanyant Bonamusa. Era la primera vegada que Guardiola, cunyat de Bonamusa, feia el Collbaix, i va aprofitar una curta estada a Catalunya per afegir-se al repte. Guardiola i la seva dona, Cristina Serra, van pujar acompanyant Bonamusa i la dona d’aquest, Judith Serra, en un dia molt inhòspit per a les excursions, amb pluja i fred. «Un dels pitjors dies de l’any en què he pujat a Collbaix», explica Bonamusa a aquest diari, que just aquest dimarts completava l’ascens número 1.100.

Guardiola va fer el cim vestint la samarreta que el callussenc ha dissenyat per commemorar la gesta d’acabar l’any, just el 31 de desembre, a les 12 del migdia, amb l’objectiu d’haver pujat 1.200 vegades en un any a Collbaix. Tothom qui vulgui participar d’aquest últim ascens hi està convidat, diu Bonamusa. «Dono el meu alè contra l’ELA» és el lema de la campanya i també de les samarretes, que es poden adquirir enviant un correu electrònic indicant la quantitat i les talles, abans de l’11 de desembre al mail reptecollbaix1200@gmail.com.

Posteriorment es podran continuar comprant, «però ja amb l’estoc que hi hagi», puntualitza Bonamusa. El preu de les samarretes és de 12 euros. També hi ha la possibilitat d’esponsoritzar la samarreta donant 200 euros: el nom del patrocinador figurarà a l’esquena de la peça. Tots els diners que generi la campanya es destinaran a la fundació Miquel Valls. Les samarretes es lliuraran del 27 al 29 de desembre en un punt del Bages que Bonamusa comunicarà als compradors. Els que siguin de fora de la comarca, explica el callussenc, també tenen la possibilitat de participar en el repte: les samarretes, en aquest cas, s’enviaran per missatgeria, amb un cost afegit pel servei als 12 euros de la samarreta.

Un altre esportista conegut del Bages que s’ha afegit a la campanya és l’exbasquetbolista santpedorenc Rafa Martínez, que aquest dimarts s'ha fotografiat amb la samarreta commemorativa per demostrar el seu compromís amb la causa solidària.

Bonamusa pretén que la seva llarga aventura, forjada a base de constància i esforç, pugui esdevenir un exemple per a altres persones disposades a «competir no contra els altres, sinó contra un mateix». Bonamusa ha trobat en els 1.100 ascensos (fins aquest dimarts) a Collbaix «un lloc de meditació, de lluita, de perseverança». Per al callussenc, un propòsit com el seu «és un gra de sorra per col·laborar en grans objectius». En el seu cas, la lluita contra l’ELA.

Joan Bonamusa va iniciar la seva aventura el 6 de gener d’enguany, no pas llavors amb la intenció d’arribar als 1.200 ascensos, un objectiu que ha anat prenent forma amb el temps. Bonamusa, que s’ha fet molt popular entre els habituals excursionistes de Collbaix, espera que el proper dia 31 hi hagi molta gent disposada a acompanyar-lo en el seu últim ascens.

Joan Bonamusa haurà complert el seu objectiu el proper dia 31 després d’haver superat més de 215.000 metres de desnivell, d’haver invertit més de 450 hores i d’haver recorregut uns 2.000 quilòmetres des del mes de gener. Bonamusa continua així i magnifica el desafiament protagonitzat pel manresà Bernat Bernabeu, que l’any passat va fer 500 vegades el cim. En aquests mesos, Bonamusa assegura haver descobert qualitats de si mateix que no coneixia a fons: la perserverança i la constància. «Tothom és bo en alguna cosa, n’estic convençut, i jo sóc bo en persistir, en obstinació». «A mi em va encoratjar Bernabeu i jo estic esperonant altres persones quan els explico què és el que faig. No hi ha res impossible, tothom pot fer-ho. Hi ha qui té mandra o por a fer exercici, de sortir a la natura, però és una activitat que et porta a descobrir un món nou, físic i mental. I al Bages tenim la sort de disposar de magnífics espais naturals. Tant de bo la meva experiència serveixi perquè algú m’agafi el relleu i pugi la muntanya 1.201 cops. O més».