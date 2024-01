El Barça s’acomiada de la lliga. El Madrid havia guanyat a Las Palmas i la victòria era ineludible. El partit no era gens bo i, el resultat, encara menys. Perdien els blaugrana 0 a 2 al minut 54 i no hi havia arguments al camp que fessin pensar en una remuntada. Però va ser amb el partit perdut, i amb l’entrada de Ferran Torres per Joao Félix, que l’equip va reaccionar i li va donar la volta al marcador. El 3 a 2 el mantenia el Barça aferrat a una lliga que semblava tan impossible com la remuntada que de què havien estat capaços. Però, amb 15 minuts nefastos dels blaugrana, el Vila-real va tornar a guanyar el partit amb 3 gols més. L'Estadi de Montjuïc, que va registrar la segona millor entrada de la temporada, va acomiadar l'equip amb xiulets i alguns mocadors.

Tornava el Barça a l’Estadi de Montjuïc. L'últim partit havia estat la victòria amb penes i treballs contra l'Almeria el 20 de desembre, sostingut amb pinces a la Lliga, i amb dos títols ja perduts, la Supercopa d’Espanya i la Copa del Rei, potser els més assequibles per les prestacions actuals dels blaugrana.

Xavi va donardescans a Pedri i va tornar a donar-li l’oportunitat a Oriol Romeu. Hi va mantenir Lamine Yamal i Hèctor Fort.

Havia avisat dues vegades el Vila-real amb dos gols anul·lats per fora de joc, un de molt clar de Baena al minut 3 i un altre de Gerard Moreno al minut 22 que fins que el VAR no va ensenyar aquelles línies de colors que traça, no vam saber massa què s’havia assenyalat. Pel cantó blaugrana, el principal i únic argument ofensiu era Lamine Yamal que desbordava per dins i per fora Alberto Moreno i xutava i centrava sense definir, i un remat de Joao Félix que va fer lluir Jorgensen.

I a la tercera la va encertar Gerard Moreno en una jugada que resumeix bé les carències del Barça de Xavi. Un fora de banda al lateral dret, pilota cap al gegant noruec Sorloth que aguanta l’intent de Romeu de prendre-li, es tomba i la centra al punt de penal on Gerard Moreno la remata tot sol, amb Christensen marcant-lo a un metre de distància i potser amb la mirada.

També els canvis que va introduir Xavi a la mitja part, tres de cop, reflecteixen el punt en què es troba l’equip i els seus jugadors. Especialment, el de Cubarsí per Christensen perquè mostra fins a quin punt són els joves qui el sostenen i l'únic horitzó positiu en què pot creure el barcelonisme. El de Joao Cancelo per Hèctor Fort i el de Pedri per Oriol Romeu es podien considerar lògics. Va tornar a fer un bon partit el nano, però després de les rampes de dimecres contra l’Athletic, als seus 16 anys, amb 45 minuts n’hi havia ben bé prou. Ara: si Fort havia contingut Ilias, una espifiada monumental del portuguès va deixar sol l’exblaugrana que no va tenir cap problema per superar Peña i posar el 0 a 2 al marcador, que no va celebrar.

Necessitava el Barça un revulsiu que li fes creure que podia aconseguir una remuntada que es veia tan impossible —o potser més— que la que havia protagonitzat contra el Celta. Va treure Xavi a Ferran Torres que va entrar el camp aplaudint i animant els companys, com volent aportar l’energia i la confiança que li mancava a l’equip.

No va marcar Ferran, però, la seva entrada explicava la remuntada que no va acabar sent. Gündogan, Pedri i Bailly, en pròpia porta, van posar un 3 a 2 que mantenia el Barça aferrat a la Lliga, si no per la lluita pel títol, sí almenys per la classificació per a la Champions. Però Guedes, en un contracop que cap blaugrana va saber frenar amb una falta, va fer l’empat a 3.

Era el minut 84 i encara se’n van jugar 15 més en què el Vila-real va despullar totes les vergonyes de l’equip. Que el VAR fes desdir l’àrbitre del penal que havia concedit amb un 3 a 3 al marcador, ni serveix d’excusa, ni tampoc és cap vergonya encara que Xavi ho digués a càmara dos cops, perquè va semblar ben rearbitrat. El 3 a 5 deixa els blaugrana a 10 punts del Madrid (a l'espera de què faci el Girona al camp del Celta), amb 46 gols encaixats (dos més que els de la temporada passada) i amb la sensació que l'únic propòsit que es pot plantejar aquest equip és classificar-se per a la Lliga de campions. Un objectiu de mínims.