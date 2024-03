Si fos veritat que cada partit condiciona el següent, el barcelonisme no pot esperar l'eliminatòria de dimarts contra el Nàpols amb optimisme. El Barça va guanyar el Mallorca per 1 a 0 en un partit ensopit en què va destacar el gol de Lamine Yamal a un quart d'hora del final i l'actuació excel·lent de Cubarsí.

Xavi ha de dir que no tiraran la tovallola pel títol de Lliga "mentre no sigui matemàticament impossible". No s'entendria que digués el contrari. Una altra cosa és la capacitat real que té el FC Barcelona per lluitar-lo fins al final. I no perquè els 8 punts que li porta el Reial Madrid, amb 33 per jugar-se abans de començar la jornada, siguin poc probables d'eixugar. Bàsicament, perquè els blaugrana no han demostrat ser un equip fiable. Més realista, sense deixar de ser ambiciós, sembla lluitar-li la segona plaça a la Lliga al Girona i l'Atlètic de Madrid.

El Mallorca no era un rival fàcil. Arribava al Lluís Companys en una dinàmica positiva, que li ha permès agafar un bon coixí de punts de cara a la permanència. Va guanyar el Girona amb solidesa i es va classificar per la final de la Copa del Rei superant la Reial Societat i, de retruc, per a la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Javier Aguirre és un entrenador que ja va de tornada i que se les sap totes. Ha aconseguit que els seus jugadors se'l creguin, i això s'ha notat en què ara és un equip que rarament se'n va del partit. Ja li va treure un empat a Son Moix (2 a 2) a la primera volta i ahir li va fer gruar la victòria.

Potser sí que Xavi encara no pensava en el Nàpols i que va fer l'alineació que bonament podia, tenint en compte la baixa per sanció d'Araujo, i de Pedri i De Jong, per lesió. El descans que va donar d'entrada a Lewandowski, no és prou raó per parlar de rotacions; més encara, si es té en compte que el polonès arrossega quatre targetes i diumenge juguen al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Sí que va ser significatiu que l'escollit fos Marc Guiu i no pas Vitor Roque. Tots dos van acabar sortint a l'hora de joc. La defensa era la que tocava, encara que sigui amb un lateral dret a l'esquerra i un central al lateral dret. Fins i tot la inclusió de Raphinha al mig del camp, es podia considerar plausible abans de començar. A l'hora de la veritat, no va aportar equilibri al mig del camp perquè va actuar com un davanter més amb llibertat per moure's per on considerés, però va provocar el penal que va fallar Gündogan al minut 24.

La posició del brasiler feia que els blaugrana no tinguessin el control del mig del camp perquè amb Gündogan fent tots els papers de l'auca i Christensen, encarregat de la tasca defensiva, no en feien prou. I Koundé i Cancelo no ho compensaven. A la mitja hora llarga, Fermín el va substituir perquè en el penal va quedar ressentit del turmell. També Lamine Yamal va semblar que guanyava espai i s'alliberava. Va merèixer el gol al minut 57 amb un xut que Rajkovic va desviar al travesser. I el va trobar al 73, amb un gol excepcional, per la maniobra per fer-se un espai suficient per enroscar la pilota a l'escaire dret de Rajkovic, a qui només li va faltar aplaudir.

Victòria per la mínima en què els millors dels blaugrana van ser Cubarsí, capaç d'aturar Larin i Muriqi, i que ja té el seu propi càntic, i Lamine Yamal, l'únic argument ofensiu de l'equip. El triomf li serveix al Barça per prendre-li momentàniament la segona plaça al Girona i mantenir-se per sobre de l'Atlètic de Madrid.