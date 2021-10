Celades va començar explicant la seva motivació per ser ginecòloga i va fer un dibuix de la seva trajectòria. Després de llicenciar-se com a ginecòloga i fer les proves del MIR, va començar la seva aventura en la medicina a l'Hospital Clínic de Barcelona. La doctora va parlar sobre la seva etapa depressiva per l'excés de feina i les emocions que va viure. Celades va prioritzar quedar-se a un hospital local per poder tenir un tracte més proper amb els pacients.