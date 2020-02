El Carnestoltes d'Avinyó arriba als 40 anys en molt bona forma

La bogeria del Carnestoltes arribarà a Avinyó el dissabte 29 de febrer. És una de les poblacions que celebren la festa una setmana més tard del que marca el calendari. De fet, Avinyó ja ho ha fet històricament i els ha funcionat bé. Ara, tot i que tenen més competència i no són els únics que fan Carnaval en aquesta data, continuen sent un referent. És una festa que es viu intensament, que fa sortir al carrer la gent d'Avinyó i de localitats veïnes per passar-ho bé. Gresca, animació i disbauxa seran els ingredients d'un Carnestoltes molt especial. El motiu és la celebració del 40è aniversari.

Segons explica Jan Pascual, membre de l'organització, «tot i que no hi haurà canvis en la programació i seguirem el format habitual perquè funciona bé, sí que hi haurà alguna sorpresa per celebrar els 40 anys».

Com a novetat, el tret de sortida del Carnestoltes serà dijous, dia 27, amb un sopar de pintxos i actuació de George Freginald i Col·lectiu Musicofoll. L'endemà, divendres 28, els infants ompliran el centre del poble de color i diversió amb la cercavila infantil i el ball de disfresses. I a la nit, el rei Carnestoltes impregnarà Avinyó d'esperit carnavalesc.

El plat fort es viurà el dissabte 29 a la tarda amb la cercavila de disfresses, amenitzada per xarangues, i el concurs de comparses. «La participació és alta i és una rua lluïda, estem contents que sigui una festa arrelada i que perduri. Animem a tothom a assistir-hi, tots els actes són gratuïts», remarca Pascual. La jornada del dissabte es clourà amb sopar, ball de disfresses amb l'Orquestra Tropical i sessió amb DJ. Per al sopar cal comprar anticipadament els tiquets, contactant amb l'organització via Facebook o Instagram, al perfil @carnestoltesavinyo.

I el diumenge 1 de març es posarà punt final a la festa amb l'enterrament de la sardina, rua mortuòria, espectacle i sorteig.