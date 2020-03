El Carnaval d'Avinyó arriba als 40 anys amb un record a les colles històriques

El Carnaval d'Avinyó va tenir un record per a les colles que han organitzat les edicions passades del Carnaval, ja que fa 40 anys que s'organitza en el municipi. A l'animada rua d'ahir a la tarda van participar una vintena de comparses, d'entre les quals va destacar la dels vikings, que duia un vaixell i va guanyar el premi a la millor car-rossa. Hi va haver dos premis a les millors comparses per a un grup que anava de Moreneta i un altre en què els seus membres es van disfressar de dutxes. Avui, a les 6 de la tarda, es farà l'enterrament de la sardina a la plaça Major.